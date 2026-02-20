डिलिव्हरी बॉईजचा वेगवान साथी

Automobile

20 February 2026

Author:  वेद बर्वे

जास्त मायलेज देणाऱ्या स्वस्तात मस्त दुचाकी

टॉप मायलेज बाईक्स

Picture Credit: Pinterest

सुमारे 65–70 kmpl मायलेजसह उत्तम पिक-अप, डेली रायडिंगसाठी चांगली

TVS Star City Plus

Picture Credit: Pinterest

विश्वासार्ह इंजिन, कमी पेट्रोल  खर्च आणि 65–70 kmpl मायलेज

Hero HF Deluxe

Picture Credit: Pinterest

स्टार्ट-स्टॉप टेक्नॉलॉजीमुळे ट्राफिकमध्ये खास मायलेज बचत;  अंदाजे 65–70 kmpl मायलेज

Hero Splendor iSmart 110

Picture Credit: Pinterest

ब्रँडेड पण बजेट बाईक, स्मूथ परफॉर्मन्स, 60–65 kmpl चा  चांगला मायलेज

Honda Shine 100 / Honda CD 110 Dream

Picture Credit: Pinterest

TVS Sport

Picture Credit: Pinterest

हलके वजन आणि इंधन बचत अंदाजे 70–74 kmpl मायलेज

70–75 kmpl पर्यंत रिअल-वर्ल्ड मायलेज, ; आरामदायी सीट  आणि मजबूत सस्पेन्शन

Bajaj Platina 100/110

Picture Credit: Pinterest

सुमारे 65–75 kmpl मायलेज;  कमी मेंटेनन्स कॉस्टिंग

Hero Splendor Plus

Picture Credit: Pinterest

स्वस्तात मस्त नवीन TATA Punch EV

पुढे वाचा