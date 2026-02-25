हिमाचल प्रदेशातील हे प्रसिद्ध हिल स्टेशन हिवाळ्यात पांढऱ्या बर्फाने झाकलेले दिसते.
Picture Credit: Pinterest
ब्रिटिशकालीन वास्तू आणि बर्फवृष्टीमुळे शिमला हिवाळ्यात अधिकच आकर्षक दिसते.
काश्मीरमधील गुलमर्ग हे स्कीइंगसाठी प्रसिद्ध आहे. बर्फाच्छादित पर्वत आणि निसर्गरम्य दृश्यांमुळे पर्यटक येथे मोठ्या प्रमाणावर येतात.
उत्तराखंडमधील औली हे भारतातील टॉप स्कीइंग डेस्टिनेशन मानले जाते. येथे हिवाळ्यात सुंदर स्नो कव्हर पाहायला मिळते.
अरुणाचल प्रदेशातील तवांग येथे जोरदार बर्फवृष्टी होते. तवांग मठ आणि डोंगररांगा बर्फात अधिकच देखणे दिसतात.
लडाखमधील लेह येथे कडाक्याच्या थंडीत बर्फाची चादर पसरते. अॅडव्हेंचर प्रेमींसाठी हे खास ठिकाण आहे.
नैनिताल तलाव आणि डोंगररांगा बर्फाने सजल्यावर नैनिताल अधिकच मोहक दिसते. हिवाळ्यात येथे स्नोफॉलचा सुंदर अनुभव मिळतो.
