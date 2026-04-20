रिकाम्या पोटी तुळशीचं पाणी पिण्याचे फायदे 

Lifestyle 

20 April 2026

Author:  तृप्ती गायकवाड

रिकाम्या पोटी तुळशीचं पाणी पिणं हे आयुर्वेदात फायदेशीर मानलं जातं.

सध्या उन्हाळ्याचे दिवस आहेत. त्यामुळे अनेकांना या दिवसात पित्ताचा त्रास जाणवतो. 

सतत अ‍ॅसिडीटी किंवा उलटीसारखं वाटणं यावर तुळशीचा काढा उपयोगी ठरतो. 

तुळशीमध्ये अँटिऑक्सिडंट आणि अँटीबॅक्टेरियल गुण असतात, जे शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत करतात.

रिकाम्या पोटी तुळशीचं पाणी घेतल्याने अ‍ॅसिडिटी, गॅस आणि अपचन कमी होण्यास मदत होते.

तुळशीचे नैसर्गिक औषधी गुण घशातील संसर्ग कमी करतात आणि सर्दी-खोकल्यापासून आराम देतात.

तुळशी शरीरातील विषारी घटक बाहेर काढण्यास मदत करते, त्यामुळे त्वचा स्वच्छ आणि तजेलदार राहते.

तुळशीला "adaptogen" मानलं जातं, म्हणजे ती मानसिक ताण आणि चिंता कमी करण्यास मदत करते.

मेटाबॉलिझम सुधारून वजन कमी करण्याच्या प्रक्रियेला मदत होते.

