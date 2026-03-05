वय 50, राईडिंग भन्नाट; 50+ राईडर्ससाठी बेस्ट बाईक्सवय 50; पण राईडिंग झक्कास Automobile 05 March 2026 Author: वेद बर्वे 50+ राईडर्ससाठी बेस्ट वयाच्या पन्नाशीतही राईडिंगची \nहौस असलेल्यांसाठी, बेस्ट बाईक्स Picture Credit: Pinterest साधारण मायलेज: 35-40 kmpl, 349cc J-series इंजिन, ड्युअल \nचॅनल ABS, ट्रिपर नेव्हिगेशन, क्लासिक रेट्रो लूक Royal Enfield Classic 350 Picture Credit: Pinterest साधारण मायलेज: 30-35 kmpl, 294cc लिक्विड-कूल्ड इंजिन, \nस्लिप-अँड-असिस्ट क्लच, ड्युअल चॅनल ABS, मॉडर्न-रेट्रो डिझाइन Jawa 42 Picture Credit: Pinterest साधारण मायलेज: 40-45 kmpl, \n48cc इंजिन, Honda Selectable Torque Control, ड्युअल ABS, \n ब्लूटूथ कनेक्टिव्हिटी. Honda H\u0026#039;ness CB350 Picture Credit: Pinterest साधारण मायलेज: 40-42 kmpl, 225cc इंजिन, स्मार्ट \nXonnect ब्लूटूथ, USD फोर्क्स, \nग्लाइड-थ्रू टेक्नॉलॉजी TVS Ronin Picture Credit: Pinterest साधारण मायलेज: 27-30 kmpl, 373cc लिक्विड-कूल्ड इंजिन, USD फोर्क्स, ट्रॅक्शन कंट्रोल, टूरिंग- \nफ्रेंडली सेटअप Bajaj Dominar 400 Picture Credit: Pinterest साधारण मायलेज: 28-32 kmpl, 334cc इंजिन, 6-स्पीड गिअरबॉक्स, ड्युअल चॅनल ABS, मस्क्युलर रोडस्टर स्टाइल Yezdi Roadster Picture Credit: Pinterest साधारण मायलेज: 30-35 kmpl, 249cc लिक्विड-कूल्ड इंजिन, TFT डिस्प्ले, स्लिपर क्लच, \nअग्रेसिव्ह स्पोर्टी डिझाइन KTM 250 Duke Picture Credit: Pinterest एका चार्जिंगवर 200km धावते \nही सुपर इलेक्ट्रिक बाईक पुढे वाचा