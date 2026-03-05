वय 50; पण राईडिंग झक्कास

Automobile

05 March 2026

Author:  वेद बर्वे

50+ राईडर्ससाठी बेस्ट

वयाच्या पन्नाशीतही राईडिंगची हौस असलेल्यांसाठी, बेस्ट बाईक्स

Picture Credit: Pinterest

साधारण मायलेज: 35-40 kmpl, 349cc J-series इंजिन, ड्युअल  चॅनल ABS, ट्रिपर नेव्हिगेशन, क्लासिक रेट्रो लूक

Royal Enfield Classic 350

Picture Credit: Pinterest

साधारण मायलेज: 30-35 kmpl, 294cc लिक्विड-कूल्ड इंजिन,  स्लिप-अँड-असिस्ट क्लच, ड्युअल चॅनल ABS, मॉडर्न-रेट्रो डिझाइन

Jawa 42

Picture Credit: Pinterest

साधारण मायलेज: 40-45 kmpl,  48cc इंजिन, Honda Selectable Torque Control, ड्युअल ABS,  ब्लूटूथ कनेक्टिव्हिटी.

Honda H'ness CB350

Picture Credit: Pinterest

साधारण मायलेज: 40-42 kmpl, 225cc इंजिन, स्मार्ट  Xonnect ब्लूटूथ, USD फोर्क्स,  ग्लाइड-थ्रू टेक्नॉलॉजी

TVS Ronin

Picture Credit: Pinterest

साधारण मायलेज: 27-30 kmpl, 373cc लिक्विड-कूल्ड इंजिन, USD फोर्क्स, ट्रॅक्शन कंट्रोल, टूरिंग- फ्रेंडली सेटअप

Bajaj Dominar 400

Picture Credit: Pinterest

साधारण मायलेज: 28-32 kmpl, 334cc इंजिन, 6-स्पीड गिअरबॉक्स, ड्युअल चॅनल ABS, मस्क्युलर रोडस्टर स्टाइल

Yezdi Roadster

Picture Credit: Pinterest

साधारण मायलेज: 30-35 kmpl, 249cc लिक्विड-कूल्ड इंजिन, TFT डिस्प्ले, स्लिपर क्लच,  अग्रेसिव्ह स्पोर्टी डिझाइन

KTM 250 Duke

Picture Credit: Pinterest

