उत्तम मायलेजसाठी प्रसिद्ध, डिझेल आणि CNG पर्याय, छोट्या व्यवसायांसाठी फायदेशीर ग्रामीण भागातही लोकप्रिय
जास्त लोड कॅपॅसिटी (1 टन+ व्हेरियंट्स), मजबूत इंजिन लांब पल्ल्याच्या वाहतुकीसाठी योग्य
1.3–1.7 टन लोड क्षमता दमदार आणि टिकाऊ ग्रामीण + हायवे वापरासाठी बेस्ट
पेट्रोल व CNG पर्याय, चांगले मायलेज, हलक्या व्यावसायिक वापरासाठी योग्य
छोट्या डिलिव्हरीसाठी: Tata Ace Gold, Mahindra Jeeto; जास्त वजनासाठी: Ashok Leyland Dost, Bolero Pickup; CNG ऑप्शन हवे असल्यास: Super Carry, Jeeto
