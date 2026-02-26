सामान वाहून नेण्यासाठी बेस्ट, लोकप्रिय पिकअप व्हॅन 

26 February 2026

Author:  वेद बर्वे

लोडिंग, मायलेज व विश्वासार्हतेवर  'या' व्हॅनना भारतात सर्वाधिक मागणी

सर्वाधिक मागणी

सर्वाधिक विक्री होणारा मिनी ट्रक, पेट्रोल/डिझेल/CNG पर्याय, सुमारे 750 kg पर्यंत लोड क्षमता, शहरातील डिलिव्हरीसाठी बेस्ट

Tata Ace Gold (छोटा हत्ती)

उत्तम मायलेजसाठी प्रसिद्ध, डिझेल आणि CNG पर्याय, छोट्या व्यवसायांसाठी फायदेशीर ग्रामीण भागातही लोकप्रिय

Mahindra Jeeto

Ashok Leyland Dost

जास्त लोड कॅपॅसिटी  (1 टन+ व्हेरियंट्स), मजबूत इंजिन लांब पल्ल्याच्या वाहतुकीसाठी योग्य

Mahindra Bolero Pickup

1.3–1.7 टन लोड क्षमता दमदार आणि टिकाऊ ग्रामीण + हायवे वापरासाठी बेस्ट

Maruti Suzuki Super Carry

पेट्रोल व CNG पर्याय, चांगले  मायलेज, हलक्या व्यावसायिक  वापरासाठी योग्य

गरज तसा वापर

छोट्या डिलिव्हरीसाठी:  Tata Ace  Gold, Mahindra Jeeto; जास्त  वजनासाठी: Ashok Leyland Dost,  Bolero Pickup; CNG ऑप्शन हवे  असल्यास: Super Carry, Jeeto

