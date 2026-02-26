Picture Credit: Pinterest
किंमत: सुमारे 7.9–11.1 लाख रेंज: साधारण 223–293 km चार्जिंग: 10–80% DC फास्ट चार्ज
किंमत: सुमारे 9.99–14.44 लाख रेंज: साधारण 315 – 421 km चार्जिंग: फास्ट चार्ज
किंमत: सुमारे ₹13.2 लाख रेंज: साधारण 465 km चार्जिंग: 30.2 kWh बॅटरी, DC फास्ट चार्जिंग
किंमत: सुमारे 10.99–16.98 लाख रेंज: 440–543 km पर्यंत चार्जिंग: फास्ट चार्जिंग
किंमत: सुमारे ₹15–19.5 लाख रेंज: 375–456 km पर्यंत चार्जिंग: DC फास्ट चार्जिंग
या टॉप 5 कारशिवाय अन्य बजेट पर्यायही उपलब्ध आहेत: MG Comet EV, Citroën eC3, PMV EaS-E
