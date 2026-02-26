'या' आहेत भारतातील Top 5 इलेक्ट्रिक कार

Automobile

26 February 2026

Author:  वेद बर्वे

या पाच EV कारना आहे ग्राहकांची सर्वाधिक मागणी

सर्वाधिक मागणी

पाहा; यापैकी कोणती इलेक्ट्रिक  कार बसते तुमच्या बजेटमध्ये?

बजेट किती?

किंमत: सुमारे 7.9–11.1 लाख रेंज: साधारण 223–293 km चार्जिंग: 10–80% DC फास्ट चार्ज

Tata Tiago EV

Tata Punch EV

किंमत: सुमारे 9.99–14.44 लाख रेंज: साधारण 315 – 421 km चार्जिंग: फास्ट चार्ज

Tata Nexon EV

किंमत: सुमारे ₹13.2 लाख रेंज: साधारण 465 km चार्जिंग: 30.2 kWh बॅटरी,  DC फास्ट चार्जिंग

Maruti e Vitara

किंमत: सुमारे 10.99–16.98 लाख रेंज: 440–543 km पर्यंत चार्जिंग: फास्ट चार्जिंग

Mahindra XUV400

किंमत: सुमारे ₹15–19.5 लाख रेंज: 375–456 km पर्यंत चार्जिंग: DC फास्ट चार्जिंग

अन्य EV पर्याय

या टॉप 5 कारशिवाय अन्य बजेट पर्यायही उपलब्ध आहेत: MG  Comet EV, Citroën eC3, PMV EaS-E

2,599 मध्ये ‘हिरो’वाला  फिल देते, Hero Passion Pro

