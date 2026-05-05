लोणावळा हे पावसाळ्यात हिरवाईने नटलेले ठिकाण असून येथे धबधबे आणि निसर्गरम्य दृश्यांचा आनंद घेता येतो.
माथेरान हे शांत आणि प्रदूषणमुक्त हिल स्टेशन आहे. येथे गाड्यांना प्रवेश नसल्यामुळे निसर्गाच्या सान्निध्यात शांतपणे वेळ घालवता येतो.
भंडारदरा येथे तलाव, धबधबे आणि कॅम्पिंगचा सुंदर अनुभव मिळतो. निसर्गप्रेमींसाठी हे एक परफेक्ट ठिकाण आहे.
सिंहगड किल्ला हा इतिहास आणि ट्रेकिंग यांचा उत्तम संगम आहे. पुण्याजवळ असल्यामुळे कमी खर्चात एक दिवसाची ट्रिप सहज करता येते.
अलिबाग हे समुद्रकिनाऱ्यांसाठी प्रसिद्ध असून येथे कमी बजेटमध्ये बीच ट्रिपचा आनंद घेता येतो.
पाचगणी हे थंड हवामान, सुंदर व्हॅली आणि स्ट्रॉबेरीसाठी ओळखले जाते. कुटुंब आणि कपल्ससाठी हे एक योग्य पर्यटनस्थळ आहे.
ट्रिपचा खर्च कमी ठेवण्यासाठी ऑफ-सीझनमध्ये प्रवास करा, लोकल ट्रान्सपोर्टचा वापर करा आणि ग्रुपमध्ये ट्रिप प्लॅन करा.
