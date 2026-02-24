TATA च्या स्वस्तात मस्त इलेक्ट्रिक कार (EV)

Automobile

24 February 2026

Author:  वेद बर्वे

TATA EV ज्या इंधनासोबतच करतात पैशांची बचत

बजेट फ्रेंडली

Picture Credit: Pinterest

'या' आहेत बजेटमधील झक्कास TATA EV कार

मध्यमवर्गीयांची पसंती

Picture Credit: Pinterest

 किंमत: अंदाजे 7.99-11.14 लाख मायलेज/रेंज: साधारण 250 ते  315 किमी प्रति चार्ज 19.2 kWh / 24 kWh बॅटरी

Tata Tiago EV

Picture Credit: Pinterest

Tata Punch EV

Picture Credit: Pinterest

किंमत: अंदाजे 9.69-14.44 लाख मायलेज/रेंज: साधारण 468 किमी दोन बॅटरी ऑप्शन्स (30 व 40 kWh)

किंमत: अंदाजे 12.49- 17.49 लाख  मायलेज/रेंज: 275 किमी (30 kWh)  ते 489 किमी (45 kWh), दोन्ही बॅटरी व्हेरिएंट,  60 kW फास्ट चार्जिंग

Tata Nexon EV

Picture Credit: Pinterest

किंमत: अंदाजे 17.49-22.24 लाख मायलेज/रेंज: 502 किमी (45 kWh)  ते 585 किमी (55 kWh) प्रीमियम SUV-Coupe डिझाइन

Tata Curvv EV

Picture Credit: Pinterest

किंमत: अंदाजे 21.49-30.23 लाख मायलेज/रेंज: 450-627 किमी  (जास्त रेंज बॅटरी पॅक) Level-2 ADAS सिस्टीम

Tata Harrier EV

Picture Credit: Pinterest

इलेक्ट्रिक कारच्या मार्केटमध्ये TATA EV ना सर्वाधिक मागणी आहे

सर्वाघिक मागणी

Picture Credit: Pinterest

