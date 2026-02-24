TATA EV ज्या इंधनासोबतच करतात पैशांची बचत
'या' आहेत बजेटमधील झक्कास TATA EV कार
किंमत: अंदाजे 7.99-11.14 लाख मायलेज/रेंज: साधारण 250 ते 315 किमी प्रति चार्ज 19.2 kWh / 24 kWh बॅटरी
किंमत: अंदाजे 9.69-14.44 लाख मायलेज/रेंज: साधारण 468 किमी दोन बॅटरी ऑप्शन्स (30 व 40 kWh)
किंमत: अंदाजे 12.49- 17.49 लाख मायलेज/रेंज: 275 किमी (30 kWh) ते 489 किमी (45 kWh), दोन्ही बॅटरी व्हेरिएंट, 60 kW फास्ट चार्जिंग
किंमत: अंदाजे 17.49-22.24 लाख मायलेज/रेंज: 502 किमी (45 kWh) ते 585 किमी (55 kWh) प्रीमियम SUV-Coupe डिझाइन
किंमत: अंदाजे 21.49-30.23 लाख मायलेज/रेंज: 450-627 किमी (जास्त रेंज बॅटरी पॅक) Level-2 ADAS सिस्टीम
इलेक्ट्रिक कारच्या मार्केटमध्ये TATA EV ना सर्वाधिक मागणी आहे
