या लोकप्रिय Toyota कारच्या किंमतीत घसरण
Picture Credit: Pinterest
टोयोटा फॉर्च्युनरच्या माईल्ड हायब्रिड कारचे फिचर्सही जबरदस्त
2.8-लीटर टर्बो डिझेल इंजिनसोबत 48V Mild hybrid सिस्टीम; सुमारे 204 bhp पॉवर व 500 Nm टॉर्क
48V mild-hybrid सिस्टीम + बेल्ट-इंटिग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर, ऑटो Start-Stop सिस्टीम ज्यामुळे अधिक सक्षम
साधारण 12–13.5 kmpl चा मायलेज अपेक्षित
Mild hybrid तंत्रज्ञान लो-स्पीड रिस्पॉन्स सुधारते, इंजिन लोड कमी करते व एक्सलरेशन जास्त स्मूथ करते
7-सीटर SUV, मजबूत बॉडी, हाय ग्राउंड क्लिअरन्स, 4×2/4×4 ड्राइव्ह ऑप्शन
या कारची अंदाजे किंमत 35 लाख ते 42 लाखांपर्यंत आहे, मात्र डाऊन पेमेंटनुसार 65,000 पासून EMI उपलब्ध आहेत
