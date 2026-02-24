Toyota ची 'ही' शानदार कार आता झाली स्वस्त 

Automobile

24 February 2026

Author:  वेद बर्वे

या लोकप्रिय Toyota कारच्या किंमतीत घसरण

लोकप्रिय कार

Picture Credit: Pinterest

टोयोटा फॉर्च्युनरच्या माईल्ड हायब्रिड कारचे फिचर्सही  जबरदस्त

Fortuner Mild Hybrid

Picture Credit: Pinterest

2.8-लीटर टर्बो डिझेल इंजिनसोबत 48V Mild hybrid सिस्टीम; सुमारे  204 bhp पॉवर व 500 Nm टॉर्क

इंजिन व पॉवर

Picture Credit: Pinterest

माइल्ड-हायब्रिड तंत्रज्ञान

Picture Credit: Pinterest

48V mild-hybrid सिस्टीम +  बेल्ट-इंटिग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर, ऑटो Start-Stop सिस्टीम ज्यामुळे अधिक सक्षम

साधारण 12–13.5 kmpl चा मायलेज अपेक्षित

मायलेज

Picture Credit: Pinterest

Mild hybrid तंत्रज्ञान लो-स्पीड रिस्पॉन्स सुधारते, इंजिन लोड  कमी करते व एक्सलरेशन जास्त स्मूथ करते

परफॉर्मन्स

Picture Credit: Pinterest

7-सीटर SUV, मजबूत बॉडी, हाय ग्राउंड क्लिअरन्स, 4×2/4×4  ड्राइव्ह ऑप्शन

सेट-अप

Picture Credit: Pinterest

या कारची अंदाजे किंमत  35 लाख ते 42 लाखांपर्यंत आहे, मात्र डाऊन पेमेंटनुसार 65,000 पासून EMI उपलब्ध आहेत

किंमत + EMI

Picture Credit: Pinterest

बचतच बचत; Honda Unicorn  चे भाव घसरले

पुढे वाचा