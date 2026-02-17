घरातच फुगे, लाईट्स आणि DIY डेकोरेशन करून सुंदर वातावरण तयार करा. कमी खर्चातही पार्टी आकर्षक दिसू शकते.
एका रंगाची थीम ठरवा (जसे पिंक, ब्लू किंवा पांढरा-गोल्ड). त्यानुसार कपडे, डेकोरेशन आणि केक निवडा.
घरीच केक बनवा किंवा जवळच्या बेकरीतील डिस्काउंट ऑफरचा फायदा घ्या.
मित्रमैत्रिणींना प्रत्येकाने एक डिश आणायला सांगा. यामुळे खर्च कमी होतो आणि विविध पदार्थांचा आनंदही मिळतो.
घरीच आवडता सिनेमा पाहा किंवा मजेदार गेम्स खेळा. हे कमी खर्चात जास्त मजा देणारे पर्याय आहेत.
जुने फोटो, आठवणी आणि छोट्या नोट्स लावून एक खास मेमरी वॉल तयार करा.
सोप्या मोबाईल एडिटिंग अॅप्स वापरून वाढदिवसाची छोटी रील तयार करा आणि आठवणी जपा.
