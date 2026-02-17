बजेट-फ्रेंडली वाढदिवस: कमी पैशात जास्त आनंद

17 february 2026

Author:  नुपूर भगत

घरातच फुगे, लाईट्स आणि DIY डेकोरेशन करून सुंदर वातावरण तयार करा. कमी खर्चातही पार्टी आकर्षक दिसू शकते.

घरची छोटी पार्टी

एका रंगाची थीम ठरवा (जसे पिंक, ब्लू किंवा पांढरा-गोल्ड). त्यानुसार कपडे, डेकोरेशन आणि केक निवडा.

 थीम बेस्ड डेकोरेशन

घरीच केक बनवा किंवा जवळच्या बेकरीतील डिस्काउंट ऑफरचा फायदा घ्या.

घरगुती केक

मित्रमैत्रिणींना प्रत्येकाने एक डिश आणायला सांगा. यामुळे खर्च कमी होतो आणि विविध पदार्थांचा आनंदही मिळतो.

पॉटलक पार्टी आयडिया

घरीच आवडता सिनेमा पाहा किंवा मजेदार गेम्स खेळा. हे कमी खर्चात जास्त मजा देणारे पर्याय आहेत.

मूव्ही नाईट 

जुने फोटो, आठवणी आणि छोट्या नोट्स लावून एक खास मेमरी वॉल तयार करा.

मेमरी कॉर्नर 

सोप्या मोबाईल एडिटिंग अ‍ॅप्स वापरून वाढदिवसाची छोटी रील तयार करा आणि आठवणी जपा.

सोशल मीडिया रील्स

