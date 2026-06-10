३ मिनिटांत फुल चार्ज होणारी EV; किंमतही परवडणारी

Automobile

10, June 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

EV कार ग्राहकांसाठी स्वस्तात मस्त अशी इलेक्ट्रिक कार लवकरच येणार आहे. 

EV कार 

Img Source: Blink Mobility 

खास बाब म्हणजे ही कार ३ मिनिटांत फुल चार्ज होणार असून तिची किंमतही खूप कमी असणार आहे.

किंमतही खूप कमी 

ब्लिंक मोबिलिटी नावाच्या कंपनीने बॅटरी स्वॅपिंग तंत्रज्ञानावर आधारित एक नवीन इलेक्ट्रिक कार विकसित केली.

ब्लिंक मोबिलिटी 

बॅटरी कायमस्वरुपी बसवलेली नाही

कारची बॅटरी कायमस्वरुपी बसवलेली नसते, त्याऐवजी गरज पडल्यास ती काढून तिच्या जागी एक नवीन चार्ज केलेली बॅटरी बसवता येते.

३ मिनिटांत चार्ज

ही बॅटरी ३ मिनिटांपेक्षा कमी वेळात पूर्णपणे चार्ज होते आणि २५० किलोमीटरची रेंज देते.

लांबच्या प्रवासासाठी फायदेशीर

दररोज लांबचा प्रवास करतात किंवा ज्यांच्याकडे घरी चार्जिंगची सोय नाही, त्यांच्यासाठी ही गाडी फायदेशीर ठरु शकते.

कारची रचना

या कारची रचना शहरी वापराच्या दृष्टीने केली आहे. तिच्या लहान आकारामुळे गर्दीच्या ठिकाणी चालवणे सोपे होईल.

स्वस्तात मस्त

कंपनीचा दावा आहे की, बॅटरी स्वॅपिंग मॉडेलचा अवलंब केल्याने कार खरेदी करण्याचा आणि चालवण्याचा खर्चही कमी होऊ शकतो.

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