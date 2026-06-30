नवीन बाईकचे पहिले 1,000 किमी कसे चालवावे?

Automobile

30 June 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

नवीन बाईक घेतलीय?

नवीन बाईकची योग्य काळजी सुरुवातीपासून घेतली, तर इंजिनची कार्यक्षमता आणि टिकाऊपणा दोन्ही वाढू शकतात.

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Break-in Period म्हणजे काय?

पहिल्या 1,000 किमीमध्ये इंजिनमधील विविध भाग एकमेकांशी व्यवस्थित जुळवून घेतात. त्यामुळे या काळात बाईक संयमाने चालवणे महत्त्वाचे असते.

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वेगावर नियंत्रण ठेवा

सुरुवातीच्या 1,000 किमीपर्यंत कंपनीने सुचवलेली RPM किंवा वेगाची मर्यादा पाळा. सतत जास्त वेगाने चालवणे टाळा.

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बाईक दीर्घकाळ एकाच वेगात चालवण्याऐवजी अधूनमधून गती आणि गिअर बदला. यामुळे इंजिनवर संतुलित ताण पडतो.

एकाच RPM वर चालवू नका

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फुल थ्रॉटल देणे, जोरात रेस करणे किंवा अचानक हार्ड ब्रेक लावणे टाळा. सुरुवातीच्या काळात स्मूथ रायडिंग अधिक योग्य ठरते.

अचानक वेग वाढवणे टाळा

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बाईक सुरू केल्यानंतर काही सेकंद इंजिन स्थिर होऊ द्या. त्यानंतरच प्रवास सुरू केल्यास इंजिन अधिक सुरळीत काम करते.

इंजिन गरम होऊ द्या

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कंपनीने दिलेल्या वेळापत्रकानुसार पहिली सर्व्हिस करून घ्या. इंजिन ऑइल, फिल्टर आणि इतर महत्त्वाचे भाग तपासले जातात.

पहिली सर्व्हिस चुकवू नका

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Break-in Period दरम्यान बाईकवर अनावश्यक वजन किंवा दोनपेक्षा जास्त प्रवासी घेऊन लांब प्रवास करणे टाळा.

ओव्हरलोड टाळा

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प्रत्येक बाईकच्या Break-in सूचना वेगळ्या असू शकतात. त्यामुळे कंपनीच्या ओनर मॅन्युअलमधील मार्गदर्शक सूचना नक्की पाळा.

ओनर मॅन्युअल वाचा

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