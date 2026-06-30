नवीन बाईकची योग्य काळजी सुरुवातीपासून घेतली, तर इंजिनची कार्यक्षमता आणि टिकाऊपणा दोन्ही वाढू शकतात.
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पहिल्या 1,000 किमीमध्ये इंजिनमधील विविध भाग एकमेकांशी व्यवस्थित जुळवून घेतात. त्यामुळे या काळात बाईक संयमाने चालवणे महत्त्वाचे असते.
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सुरुवातीच्या 1,000 किमीपर्यंत कंपनीने सुचवलेली RPM किंवा वेगाची मर्यादा पाळा. सतत जास्त वेगाने चालवणे टाळा.
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बाईक दीर्घकाळ एकाच वेगात चालवण्याऐवजी अधूनमधून गती आणि गिअर बदला. यामुळे इंजिनवर संतुलित ताण पडतो.
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फुल थ्रॉटल देणे, जोरात रेस करणे किंवा अचानक हार्ड ब्रेक लावणे टाळा. सुरुवातीच्या काळात स्मूथ रायडिंग अधिक योग्य ठरते.
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बाईक सुरू केल्यानंतर काही सेकंद इंजिन स्थिर होऊ द्या. त्यानंतरच प्रवास सुरू केल्यास इंजिन अधिक सुरळीत काम करते.
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कंपनीने दिलेल्या वेळापत्रकानुसार पहिली सर्व्हिस करून घ्या. इंजिन ऑइल, फिल्टर आणि इतर महत्त्वाचे भाग तपासले जातात.
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Break-in Period दरम्यान बाईकवर अनावश्यक वजन किंवा दोनपेक्षा जास्त प्रवासी घेऊन लांब प्रवास करणे टाळा.
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प्रत्येक बाईकच्या Break-in सूचना वेगळ्या असू शकतात. त्यामुळे कंपनीच्या ओनर मॅन्युअलमधील मार्गदर्शक सूचना नक्की पाळा.
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