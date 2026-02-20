ओट्स, कांदा, टोमॅटो, मसाले आणि हलकी फोडणी देऊन त्यात पाणी आणि ओट्स घालून उपमा तयार करा.
Picture Credit: Pinterest
अंडी, मीठ, मिरची आणि ब्रेड वापरून पटकन तयार होणारा प्रोटीनयुक्त हा नाश्ता सकाळी केल्याने शरीराला ऊर्जा मिळते.
Picture Credit: Pinterest
ब्रेड, काकडी, टोमॅटो, बटर आणि मेयो मिक्स करून ब्रेड स्लाइसवर पसरवा. तयार सँडविच मुलांना फार आवडेल.
Picture Credit: Pinterest
केळी, दूध आणि पीनट बटर ब्लेंड करून तयार केलेली स्मुदी एनर्जी बूस्टर आहे.
Picture Credit: Pinterest
ब्रेडवर बटर आणि चीज लावून तव्यावर भाजा. हा कुरकुरीत आणि चविष्ट नाश्ता आहे.
Picture Credit: Pinterest
महाराष्ट्राचा पारंपरिक पोहे हा नाश्ता पोटासाठी हलका पण पोटभरणीचा नाश्ता आहे.
Picture Credit: Pinterest
उकडलेले मक्याचे दाणे, मीठ, चाट मसाला आणि लिंबू वापरून झटपट आणि टेस्टी कॉर्न चाट तयार होते.
Picture Credit: Pinterest