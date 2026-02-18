खमंग आणि पौष्टिक गुजराती हांडवो घरच्या घरी कसा बनवाल?

तांदूळ आणि सर्व डाळी स्वच्छ धुऊन 5-6 तास भिजत ठेवा.
भिजवलेले मिश्रण पाणी काढून जाडसर वाटून घ्या. हे पीठ 6-8 तास झाकून ठेवा, जेणेकरून थोडे आंबेल.
तयार पिठात किसलेली दुधी भोपळा, आलं-हिरवी मिरची पेस्ट, मीठ, हळद, साखर आणि लिंबाचा रस घालून नीट मिसळा.
शेवटी ईनो किंवा सोडा घालून हलकेच एकजीव करा.
कढईत तेल गरम करून मोहरी, तीळ आणि कढीपत्ता घालून फोडणी करा. ही फोडणी पिठात मिसळा.
तेल लावलेल्या जाड बुडाच्या पॅनमध्ये किंवा कुकरमध्ये मिश्रण ओता. झाकण ठेवून मंद आचेवर 20-25 मिनिटे शिजवा.
वरचा भाग सोनेरी आणि कुरकुरीत झाला की सुरी घालून तपासा. थंड झाल्यावर तुकडे करून चटणीसोबत सर्व्ह करा.
