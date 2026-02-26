मुलांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांना आवडणारा रवा ढोकळा रेसिपी

26 february 2026

Author:  नुपूर भगत

एका भांड्यात रवा आणि दही एकत्र करून चांगले मिसळा. त्यात थोडे थोडे पाणी घालून मध्यम घट्टसर पीठ तयार करा.

पीठ तयार करा

हे मिश्रण १०–१५ मिनिटे झाकून ठेवा, जेणेकरून रवा फुगेल आणि मऊ होईल.

मिश्रण झाकून ठेवा

आता त्यात मीठ, साखर आणि लिंबाचा रस घालून पुन्हा हलक्या हाताने मिसळा.

लिंबाचा रस 

कुकर किंवा स्टीमरमध्ये पाणी गरम करायला ठेवा. ढोकळ्याचे भांडे तेल लावून तयार ठेवा.

स्टीमरमध्ये पाणी घाला

वाफेवर ठेवण्याच्या अगोदर मिश्रणात इनो घाला आणि हलक्या हाताने एकाच दिशेने मिसळा. मिश्रण लगेच फुललेले दिसेल.

इनो घाला

हे मिश्रण तेल लावलेल्या भांड्यात ओता आणि १५–२० मिनिटे वाफेवर शिजवा. सुरी टोचून पाहा, स्वच्छ बाहेर आली तर ढोकळा तयार आहे.

वाफेवर शिजवा

एका पॅनमध्ये तेल गरम करून मोहरी, कढीपत्ता आणि हिरवी मिरची घालून फोडणी करा आणि ढोकळ्यावर टाका.

फोडणी द्या

