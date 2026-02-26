एका भांड्यात रवा आणि दही एकत्र करून चांगले मिसळा. त्यात थोडे थोडे पाणी घालून मध्यम घट्टसर पीठ तयार करा.
हे मिश्रण १०–१५ मिनिटे झाकून ठेवा, जेणेकरून रवा फुगेल आणि मऊ होईल.
आता त्यात मीठ, साखर आणि लिंबाचा रस घालून पुन्हा हलक्या हाताने मिसळा.
कुकर किंवा स्टीमरमध्ये पाणी गरम करायला ठेवा. ढोकळ्याचे भांडे तेल लावून तयार ठेवा.
वाफेवर ठेवण्याच्या अगोदर मिश्रणात इनो घाला आणि हलक्या हाताने एकाच दिशेने मिसळा. मिश्रण लगेच फुललेले दिसेल.
हे मिश्रण तेल लावलेल्या भांड्यात ओता आणि १५–२० मिनिटे वाफेवर शिजवा. सुरी टोचून पाहा, स्वच्छ बाहेर आली तर ढोकळा तयार आहे.
एका पॅनमध्ये तेल गरम करून मोहरी, कढीपत्ता आणि हिरवी मिरची घालून फोडणी करा आणि ढोकळ्यावर टाका.
