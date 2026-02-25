एका मोठ्या भांड्यात मैदा, रवा, मेथी, अजवाइन, तिखट, हळद आणि मीठ घालून छान एकत्र करा.
गरम तेल मिश्रणात घालून हाताने चोळा. त्यामुळे मठरी अधिक खुसखुशीत होते.
थोडे थोडे पाणी घालत घट्टसर कणिक मळा. कणिक जास्त मऊ ठेवू नका.
कणिक 15–20 मिनिटे झाकून ठेवा, जेणेकरून मेथीची चव नीट मुरेल.
कणकेचे छोटे गोळे करून लाटून घ्या आणि काट्याने हलके छिद्र पाडा, म्हणजे तळताना फुगणार नाही.
कढईत मध्यम आचेवर तेल गरम करून मठऱ्या मंद आचेवर सोनेरी आणि कुरकुरीत होईपर्यंत तळा.
तळलेल्या मठऱ्या टिश्यू पेपरवर काढून अतिरिक्त तेल काढा आणि पूर्ण थंड झाल्यावर एअरटाइट डब्यात साठवा.
