बजेट नेहमी 11 वाजताच का सादर करतात?

Business

27  January 2026

Author:  श्वेता झगडे

देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण या १ फेब्रुवारीला सलग ९ वा अर्थसंकल्प लोकसभेत मांडणार आहेत.

अर्थसंकल्प 

Picture Credit: Pinterest

देशाचा हा अर्थसंकल्प दिशा ठरवणाऱ्या धोरणांचा आणि योजनांचा तो आराखडा असतो

आराखडा

Picture Credit: Pinterest

बजेट हा शब्द दरवर्षी आपण ऐकतो. पण या शब्दाची नेमकी उत्पत्ती कशी झाली?

 शब्दाची उत्पत्ती

Picture Credit: Pinterest

बजेट या शब्दाची उत्पत्ती फ्रेंच शब्द 'बुजेत'पासून झाली आहे. याचा अर्थ 'चामड्याची पिशवी' असा होतो.

चामड्याची पिशवी

Picture Credit: Pinterest

इंग्लंडचे माजी अर्थमंत्री सर रॉबर्ट वॉलपोल यांच्याशी निगडित हा किस्सा आहे.

माजी अर्थमंत्री

Picture Credit: Pinterest

1733 मध्ये वालपोल संसदेत  येताना त्यांनी एक चामड्याची पिशवी सोबत आणली.

अर्थसंकल्प

Picture Credit: Pinterest

 इंग्रजीत ‘बोगेट’ असे रूप झाले आणि कालांतराने ‘बजेट’ हा शब्द प्रचलित झाला.

बोगेट

Picture Credit: Pinterest

पूर्वी अर्थसंकल्प संसदेत चामड्याच्या पिशवीत सादर केला जात असे, त्यामुळे या शब्दाचा उगम झाला.

संसदेत

Picture Credit: Pinterest

बाहेरून कुरकुरीत, आतून मऊ;  परफेक्ट आलू टिक्की कशी बनवायची? 

पुढे वाचा