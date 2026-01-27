देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण या १ फेब्रुवारीला सलग ९ वा अर्थसंकल्प लोकसभेत मांडणार आहेत.
देशाचा हा अर्थसंकल्प दिशा ठरवणाऱ्या धोरणांचा आणि योजनांचा तो आराखडा असतो
बजेट हा शब्द दरवर्षी आपण ऐकतो. पण या शब्दाची नेमकी उत्पत्ती कशी झाली?
बजेट या शब्दाची उत्पत्ती फ्रेंच शब्द 'बुजेत'पासून झाली आहे. याचा अर्थ 'चामड्याची पिशवी' असा होतो.
इंग्लंडचे माजी अर्थमंत्री सर रॉबर्ट वॉलपोल यांच्याशी निगडित हा किस्सा आहे.
1733 मध्ये वालपोल संसदेत येताना त्यांनी एक चामड्याची पिशवी सोबत आणली.
इंग्रजीत ‘बोगेट’ असे रूप झाले आणि कालांतराने ‘बजेट’ हा शब्द प्रचलित झाला.
पूर्वी अर्थसंकल्प संसदेत चामड्याच्या पिशवीत सादर केला जात असे, त्यामुळे या शब्दाचा उगम झाला.
