किंमत साधारण 39,000 पासून एक मजबूत, साधी व लो-मेंटेनन्स मोपेड-टाइप बाइक
बजेट इलेक्ट्रिक स्कूटर, 90 kmph चार्ज रेंज, बॅटरी बदलाचा पर्याय
किंमत साधारण 36,000 पासून स्वस्त इलेक्ट्रिक बाइक; डेली युजसाठी एकदम बेस्ट
किंमत साधारण 37,000 पासून इलेक्ट्रिक बाईकचा स्वस्त पर्याय
किंमत साधारण 29,000 पासून एंट्री-लेव्हल इलेक्ट्रिक बाइक
किंमत साधारण 44,000 पासून छोट्या शहरात वापरासाठी बेस्ट
प्रत्येक गाव किंवा शहरानुसार या सर्व मॉडेल्सच्या पुरवठ्याचे प्रमाण कमी-जास्त होऊ शकते किंवा त्यांची किंमतही बदलू शकते
