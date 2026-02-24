50,000 पेक्षा कमी किमतीच्या बाईक्स

24 February 2026

Author:  वेद बर्वे

किंमत साधारण 39,000 पासून एक मजबूत, साधी व लो-मेंटेनन्स  मोपेड-टाइप बाइक

TVS XL100 Heavy Duty

Picture Credit: Pinterest

बजेट इलेक्ट्रिक स्कूटर, 90 kmph चार्ज रेंज, बॅटरी बदलाचा पर्याय

Vida VX2

Picture Credit: Pinterest

किंमत साधारण 36,000 पासून स्वस्त इलेक्ट्रिक बाइक; डेली युजसाठी एकदम बेस्ट

Komaki X One

Picture Credit: Pinterest

Yakuza Rubie

Picture Credit: Pinterest

किंमत साधारण 37,000 पासून इलेक्ट्रिक बाईकचा स्वस्त पर्याय

किंमत साधारण 29,000 पासून एंट्री-लेव्हल इलेक्ट्रिक बाइक

Green Sunny

Picture Credit: Pinterest

किंमत साधारण 44,000 पासून छोट्या शहरात वापरासाठी बेस्ट

Tunwal Mini Lithino

Picture Credit: Pinterest

 प्रत्येक गाव किंवा शहरानुसार या  सर्व मॉडेल्सच्या पुरवठ्याचे प्रमाण  कमी-जास्त होऊ शकते किंवा  त्यांची किंमतही बदलू शकते

लक्षात ठेवा

Picture Credit: Pinterest

