Honda Unicorn बाईकची किंमत झाली कमी

Automobile

24 February 2026

Author:  वेद बर्वे

Honda Unicorn चे भाव घसरले; खरेदी करण्याची योग्य संधी

Honda Unicorn

उत्तम मायलेज देणाऱ्या या बाईकला मध्यमवर्गीयांची  विशेष पसंती

लोकप्रिय बाईक

हलके वजन, बेस्ट परफॉरमन्स यामुळे कॉलेज, ऑफिस किंवा  दैनंदिन कामांसाठी बाईक वापरणाऱ्यांची फेवरेट चॉईस

डेली युजसाठी बेस्ट

खुशखबर

त्यामुळे युनिकॉर्न घेण्याचा विचार करत असलेल्यांसाठी ही आनंदाची बातमी

2026 च्या रिपोर्टनुसार, होंडा  युनिकॉर्नच्या किंमतीत घट झाल्याचे समोर आले आहे

किंमत कमी

आता युनिकॉर्नची सुरुवातीची  किंमत अंदाजे 1,10,000 रुपये  ते 1,20,000 रुपयांदरम्यान असेल

नवी किंमत

सोबतच बाईक खरेदासाठी EMI व अन्य डिस्काउंटचे ऑप्शन्सही मिळत आहेत

EMI चा पर्याय

त्यामुळे मध्यमवर्गीय नोकरदार,  विद्यार्थी किंवा व्यावसायिकांसाठी  ही एक पर्वणीच आहे

मध्यमवर्गीयांसाठी पर्वणी

खिशाला परवडणारी किंमत, उत्तम परफॉरमन्स, कमी तक्रारी यामुळे युनिकॉर्नला कायमच मध्यवर्गीयांची पसंती मिळाली आहे

विश्वासार्ह कामगिरी

