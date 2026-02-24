Honda Unicorn चे भाव घसरले; खरेदी करण्याची योग्य संधी
Picture Credit: Pinterest
उत्तम मायलेज देणाऱ्या या बाईकला मध्यमवर्गीयांची विशेष पसंती
हलके वजन, बेस्ट परफॉरमन्स यामुळे कॉलेज, ऑफिस किंवा दैनंदिन कामांसाठी बाईक वापरणाऱ्यांची फेवरेट चॉईस
त्यामुळे युनिकॉर्न घेण्याचा विचार करत असलेल्यांसाठी ही आनंदाची बातमी
2026 च्या रिपोर्टनुसार, होंडा युनिकॉर्नच्या किंमतीत घट झाल्याचे समोर आले आहे
आता युनिकॉर्नची सुरुवातीची किंमत अंदाजे 1,10,000 रुपये ते 1,20,000 रुपयांदरम्यान असेल
सोबतच बाईक खरेदासाठी EMI व अन्य डिस्काउंटचे ऑप्शन्सही मिळत आहेत
त्यामुळे मध्यमवर्गीय नोकरदार, विद्यार्थी किंवा व्यावसायिकांसाठी ही एक पर्वणीच आहे
खिशाला परवडणारी किंमत, उत्तम परफॉरमन्स, कमी तक्रारी यामुळे युनिकॉर्नला कायमच मध्यवर्गीयांची पसंती मिळाली आहे
