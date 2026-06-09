अनेक लोकांना महागड्या आणि आलिशान गाड्यांची आवड असते.
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काही गाड्या तर स्वत:चा एक इतिहास रचतात. अशीच एक गाडी आहे.
बुगाटी टाईप ५७ एससी अटलांटिक. ही जगातील दुर्मिळ गाड्यांपैकी एक आहे.
ही ऐतिहासिक गाडी प्रसिद्ध फॅशन डिझायनर राल्फ लॉरेन यांच्या मालकीची आहे.
या गाडीची कहाणी १९३० च्या दशकापासून सुरु होत असून ही जीन बुगाटी यांनी डिझाइन केली आहे.
गाडीचे लांब बोनेट, उतरती बॉडी आणि वैशिष्ट्यपूर्ण रिव्हेट केलेल्या लाईनमुळे वेगळी ठरते.
इतिहासकार तिला ऑटोमोबाईलच्या जगाची मोनालिसा असेही म्हणतात
तज्ज्ञांच्या मते कधी तिचा लिलाव झाला तर तिचे मूल्य ८०० कोटीपेक्षा जास्त असू शकते.