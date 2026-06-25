Amazon Prime Sale मध्ये AC वर बंपर सूट! 

Science Technology

26 June 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे-निकम

 Prime Day Sale ची घोषणा

Amazon Prime Day Sale 4 जुलैपासून सुरू होणार असून इलेक्ट्रॉनिक्स आणि होम अप्लायन्सेसवर आकर्षक ऑफर्स मिळणार आहेत.

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AC खरेदीची चांगली संधी

उन्हाळा संपत असला तरी AC खरेदीसाठी हा काळ फायदेशीर ठरू शकतो. सेलमध्ये अनेक मॉडेल्स कमी किमतीत उपलब्ध होणार आहेत.

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किंमत फक्त 20,499 रुपयांपासून

Amazon च्या सेल बॅनरनुसार काही AC मॉडेल्सची सुरुवातीची किंमत 20,499 रुपये इतकी असू शकते.

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ग्राहकांना Window AC आणि Split AC अशा दोन्ही प्रकारांमध्ये अनेक पर्याय उपलब्ध होणार आहेत.

Window आणि Split दोन्ही पर्याय

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वीज बचत करणारे 5-स्टार रेटिंगचे AC देखील कमी किमतीत खरेदी करता येणार आहेत.

5-स्टार AC वरही ऑफर्स

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1 टन, 1.5 टन आणि 2 टन क्षमतेच्या AC वर आकर्षक डील्स मिळण्याची शक्यता आहे.

वेगवेगळ्या टन क्षमतेचे मॉडेल्स

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SBI आणि Axis Bank कार्डधारकांना 10% पर्यंत इन्स्टंट डिस्काउंट किंवा कॅशबॅक मिळू शकतो

बँक ऑफर्सचा अतिरिक्त फायदा

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AC सोबतच वॉशिंग मशीन, किचन अप्लायन्सेस आणि इतर होम अप्लायन्सेसवरही ऑफर्स असतील.

घरगुती उपकरणांवरही सवलत

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नवीन AC घेण्याचा विचार करत असाल तर Prime Day Sale मधील डील्स एकदा नक्की तपासा.

ऑफर चुकवू नका

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