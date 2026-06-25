Amazon Prime Day Sale 4 जुलैपासून सुरू होणार असून इलेक्ट्रॉनिक्स आणि होम अप्लायन्सेसवर आकर्षक ऑफर्स मिळणार आहेत.
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उन्हाळा संपत असला तरी AC खरेदीसाठी हा काळ फायदेशीर ठरू शकतो. सेलमध्ये अनेक मॉडेल्स कमी किमतीत उपलब्ध होणार आहेत.
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Amazon च्या सेल बॅनरनुसार काही AC मॉडेल्सची सुरुवातीची किंमत 20,499 रुपये इतकी असू शकते.
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ग्राहकांना Window AC आणि Split AC अशा दोन्ही प्रकारांमध्ये अनेक पर्याय उपलब्ध होणार आहेत.
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वीज बचत करणारे 5-स्टार रेटिंगचे AC देखील कमी किमतीत खरेदी करता येणार आहेत.
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1 टन, 1.5 टन आणि 2 टन क्षमतेच्या AC वर आकर्षक डील्स मिळण्याची शक्यता आहे.
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AC सोबतच वॉशिंग मशीन, किचन अप्लायन्सेस आणि इतर होम अप्लायन्सेसवरही ऑफर्स असतील.
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नवीन AC घेण्याचा विचार करत असाल तर Prime Day Sale मधील डील्स एकदा नक्की तपासा.
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