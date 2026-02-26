ऑफिस कर्मचारी आणि विद्यार्थ्यांसाठी हेल्दी घरगुती जेवणाची मागणी वाढते आहे. ग्राहक मिळाले तर चांगला नफा मिळतो.
घरच्या घरी तयार केलेले पदार्थ ऑनलाइन आणि लोकल मार्केटमध्ये विकता येतात. ब्रँडिंग केल्यास मोठ्या प्रमाणात वाढ शक्य.
सोशल मीडिया हँडलिंग, पोस्ट डिझाईन, जाहिरात व्यवस्थापन यासाठी फक्त कौशल्य आणि इंटरनेट आवश्यक. घरबसल्या करता येणारा फायदेशीर व्यवसाय.
कुकिंग, ट्रॅव्हल, भक्ति, रिव्ह्यू अशा विषयांवर व्हिडिओ तयार करून जाहिराती आणि ब्रँड प्रमोशनमधून कमाई.
चार्जर, कव्हर, इयरफोन यांची नेहमी मागणी असते. होलसेलमध्ये माल घेऊन चांगला मार्जिन मिळवता येतो.
सण-उत्सव आणि गिफ्टिंग सीझनमध्ये मोठी मागणी. कमी कच्चा माल आणि जास्त नफा.
Meesho, Amazon सारख्या प्लॅटफॉर्मवर प्रॉडक्ट रीसेल करून कमिशन बेसिसवर कमाई.
वडापाव, पाणीपुरी, चहा स्टॉल यांसारखे व्यवसाय कमी गुंतवणुकीत सुरू होतात आणि रोजची रोख कमाई देतात.
