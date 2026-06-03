एसी चालू ठेवल्याने आजार होतात का?

Science Technology

03 June 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम 

एसी

उन्हाच्या झळा लागत असल्याने तुम्ही देखील एसीचा वापर करता का?

Picture Credit: istockphoto

एसीचा अधिक वापर

एसीच्या सततच्या वापरामुळे तुम्ही देखील आजारी पडता का?

Picture Credit: istockphoto

बऱ्याचदा एसी लावल्याने सर्दी, ताप, खोकला होतो असा अनेकांचा समज असतो. हे खरे आहे का?

समज की गैरसमज

Picture Credit: istockphoto

नाही, एसी चालवल्याने थेट कोणताही आजार होत नाही.

उत्तर

Picture Credit: istockphoto

तुम्हाला काही गोष्टी माहित असायला हव्यात.

पण,

Picture Credit: istockphoto

जर तुम्ही नियमित अंतराने एसी फिल्टर स्वच्छ केला नाही तर.

एसी फिल्टर करणे

Picture Credit: istockphoto

या स्थितीत त्यात धूळ आणि ऍलर्जी निर्माण करणारे कण साचू शकतात. 

धूळ आणि ऍलर्जी

Picture Credit: istockphoto

यामुळे आजार होऊ शकतो.

आजार

Picture Credit: istockphoto

याशिवाय, एसी खूप कमी तापमानावर वापरणे देखील टाळावे. 

कमी तापमान

Picture Credit: istockphoto

इंडक्शनचाही होऊ शकतो स्फोट

पुढे वाचा