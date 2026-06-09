WhatsApp मधील Blue Tick फीचर बंद केल्यावर समोरच्याला मेसेज वाचल्याचे कळत नाही.
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Read Receipts बंद असतानाही तुम्ही मेसेज पूर्णपणे वाचू शकता.
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मेसेज उघडून वाचल्यावर फक्त दोन राखाडी टिक दिसतात.
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Blue Tick बंद केल्यास तुम्हालाही इतरांचे Read Receipts दिसत नाहीत.
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ग्रुप चॅटमध्ये मात्र Read Receipts वेगळ्या पद्धतीने काम करतात.
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Notification Panel किंवा Widget मधूनही मेसेज वाचणे शक्य असते.
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गोपनीयता वाढवण्यासाठी अनेक युजर्स Blue Tick फीचर बंद ठेवतात.
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तुम्हीही तुमचे Blue Tick फीचर बंद केले आहे का?
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