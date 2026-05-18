Bluetooth, WiFi, GPS, Mobile Apps आणि Internet मुळे Cars सतत connected असतात.
याच connectivity मुळे Hackers साठी नवीन मार्ग खुले होत आहेत.
Experts च्या मते Infotainment System आणि Remote Lock Features target होऊ शकतात.
काही Cars मध्ये OTA Updates असतात. हे useful असले तरी security risk वाढू शकतो.
Modern Cars तुमची Location, Driving Habits आणि Phone Data collect करतात.
Data चुकीच्या हातात गेल्यास Privacy धोक्यात येऊ शकते.
EVs आणि Smart Cars मध्ये Software जास्त असल्याने Cyber Threats वाढत आहेत.
भारतामध्येही Vehicle Cybersecurity Rules लागू करण्याची तयारी सुरू आहे.
