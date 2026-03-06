5 मिनीटांत 400Km; चीनची जबरदस्त चार्जिंग टेक्नॉलॉजी5 मिनिटात 400 किमी \nधावणार इलेक्ट्रिक कार Automobile 06 March 2026 Author: वेद बर्वे सॉलीड टेक्नॉलॉजी चीनी ऑटोमेकर कंपनी BYD ने \nलाँच केला जबरदस्त \nचार्जिंग प्लॅटफॉर्म Picture Credit: Pinterest या टेक्नॉलॉजीमुळे EV कारची \nचार्जिंगची समस्या होणार दूर चार्जिंग समस्येवर रामबाण Picture Credit: Pinterest कंपनीने नुकताच लाँच केला \nआहे, सॉलीड पॉवरवाला \nSuper e-Platform Super e-Platform Picture Credit: Pinterest कंपनीचा दावा आहे की, या \nप्लॅटफॉर्ममुळे 5 मिनिटात \nहोणार 400Km चार्जिंग सुपरफास्ट चार्जिंग Picture Credit: Pinterest या नवीन सिस्टीमध्ये मिळेल, \n1000A पर्यंत चार्जिंग सपोर्ट \nआणि 1000 kW ची सॉलीड \nचार्जिंग पॉवर पॉवर पॅक Picture Credit: Pinterest जास्त पॉवरमधून निर्माण होणारी \nहिट कंट्रोल करण्यासाठी BYD \nखास तंत्रज्ञान विकसीत करत आहे हिटींग कंट्रोल Picture Credit: Pinterest या सुपर टेक्नॉलॉजीमुळे EV \nधारकांची चार्जिंगची समस्या \nहोणार कायमची दूर EV ग्राहकांची लॉटरी Picture Credit: Pinterest BYD कंपनी सध्या याची चाचणी \nकरत असून, पुढील वर्षीपर्यंत \nही चार्जिंग टेक्नॉलॉजी \nलाँच होऊ शकते लाँचिंग कधी? Picture Credit: Pinterest फॅमिलीसाठी Sedan Car \nचे बेस्ट पर्याय पुढे वाचा