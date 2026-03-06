5 मिनिटात 400 किमी धावणार इलेक्ट्रिक कार

Automobile

06 March 2026

Author:  वेद बर्वे

सॉलीड टेक्नॉलॉजी

चीनी ऑटोमेकर कंपनी BYD ने  लाँच केला जबरदस्त चार्जिंग प्लॅटफॉर्म 

या टेक्नॉलॉजीमुळे EV कारची चार्जिंगची समस्या होणार दूर

चार्जिंग समस्येवर रामबाण

कंपनीने नुकताच लाँच केला आहे, सॉलीड पॉवरवाला Super e-Platform

Super e-Platform

कंपनीचा दावा आहे की, या प्लॅटफॉर्ममुळे 5 मिनिटात  होणार 400Km चार्जिंग 

सुपरफास्ट चार्जिंग

या नवीन सिस्टीमध्ये मिळेल, 1000A पर्यंत चार्जिंग सपोर्ट  आणि 1000 kW ची सॉलीड  चार्जिंग पॉवर

पॉवर पॅक

जास्त पॉवरमधून निर्माण होणारी हिट कंट्रोल करण्यासाठी BYD खास तंत्रज्ञान विकसीत करत आहे

हिटींग कंट्रोल

या सुपर टेक्नॉलॉजीमुळे EV धारकांची चार्जिंगची समस्या होणार कायमची दूर

EV ग्राहकांची लॉटरी

BYD कंपनी सध्या याची चाचणी करत असून, पुढील वर्षीपर्यंत ही चार्जिंग टेक्नॉलॉजी लाँच होऊ शकते

लाँचिंग कधी?

