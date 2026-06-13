ॲसिडिटी वाढवतो भात की चपाती?

Life style

13 June 2026

Author:  नुपूर भगत

रोजच्या आहारातील पदार्थ देखील ॲसिडीटीचा त्रास वाढवू शकतात. त्यामुळे आहरात योग्य पदार्थांची निवड करावी.

रोजचा आहार

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आरोग्य तज्ञांच्या मते, भाताच्या तुलनेत चपातीचे सेवन ॲसिडीटीची समस्या अधिक वाढवते.

चपाती की भात

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गव्हाच्या पिठात फायबर आणि कॉम्प्लेक्स ग्लूटेन प्रोटीनचे प्रमाण अधिक असते ज्यामुळे ते पचायला वेळ लागतो आणि पोटात ॲसिडीटी होऊ लागते.

गव्हाचे पीठ

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भातामध्ये फायबरचे प्रमाण कमी असते ज्यामुळे ते लवकर पचते आणि पोटासाठी हलके ठरते.

भात

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तज्ज्ञ एकाच वेळी भात आणि चपाती एकत्र खाणे टाळण्याचा सल्ला देतात, कारण यामुळे कॅलरी आणि कार्बोहायड्रेट्सचे प्रमाण वाढून पचनावर ताण येऊ शकतो.

एकत्र सेवन टाळा

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जर तुम्हाला जास्त फायबरयुक्त पदार्थ खाण्याची सवय नसेल तर यामुळे पोटात गॅस जमा होऊ शकते.

फायबरची सवय

Picture Credit: Pinterest

जळलेल्या किंवा करपलेल्या चपात्या खाणे टाळा, अशा चपात्या पटकन पचवता येत नाहीत.

करपलेल्या चपात्या

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