स्टफ्ड बेसन चिल्ला रेसिपी

Life style

10 June 2026

Author:  नुपूर भगत

एका भांड्यात बेसन, हळद, लाल तिखट आणि मीठ घ्या. त्यात थोडे-थोडे पाणी घालून गुठळ्या नसलेले मध्यम घट्ट पीठ तयार करा.

मिश्रण तयार करा

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दुसऱ्या भांड्यात किसलेले पनीर, कांदा, ढोबळी मिरची, हिरवी मिरची, कोथिंबीर आणि मीठ एकत्र करून सारण तयार करा.

स्टाफिंग तयार करा

Picture Credit: Pinterest

तवा गरम करून त्यावर हलके तेल लावा. तयार बेसनाचे पीठ डावाने तव्यावर घालून गोलाकार पसरवा.

चिला पसरवा

Picture Credit: Pinterest

चिल्ल्याचा खालचा भाग शिजू लागल्यावर त्यावर तयार केलेले पनीर-भाज्यांचे सारण समान पसरवा.

स्टाफिंग भरा

Picture Credit: Pinterest

सारणावर थोडे बेसनाचे पीठ हलकेच घाला किंवा चिल्ला अर्धा दुमडून झाकून घ्या.

चिला दुमडा

Picture Credit: Pinterest

दोन्ही बाजूंनी थोडे तेल सोडून मध्यम आचेवर सोनेरी रंग येईपर्यंत भाजून घ्या.

चिला भाजा

Picture Credit: Pinterest

गरमागरम स्टफ्ड बेसन चिल्ला प्लेटमध्ये काढा आणि हिरवी चटणी, टोमॅटो सॉस किंवा दह्यासोबत सर्व्ह करा.

सर्व्ह करा

Picture Credit: Pinterest

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