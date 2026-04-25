सर्व भाज्या बारीक चिरून घ्या आणि चीज किसून तयार ठेवा.
ब्रेड स्लाइस किंवा मिनी पिझ्झा बेस घ्या आणि त्यावर हलके बटर लावा.
प्रत्येक बेसवर समान प्रमाणात पिझ्झा सॉस पसरवा.
चिरलेल्या भाज्या व्यवस्थित पिझ्झा बेसवर पसरवा.
भाज्यांवर भरपूर मोझरेला चीज घाला.
तवा गरम करून त्यावर पिझ्झा ठेवा, झाकण ठेवून 5-7 मिनिटे मंद आचेवर शिजवा (किंवा ओव्हनमध्ये 180°C वर 8-10 मिनिटे बेक करा).
वरून ओरेगॅनो आणि चिली फ्लेक्स टाकून गरमागरम मिनी व्हेज पिझ्झा सर्व्ह करा.
