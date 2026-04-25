पार्टीसाठी परफेक्ट मिनी व्हेज स्नॅक

25 April 2026

Author:  नुपूर भगत

सर्व भाज्या बारीक चिरून घ्या आणि चीज किसून तयार ठेवा.

तयारी करा

ब्रेड स्लाइस किंवा मिनी पिझ्झा बेस घ्या आणि त्यावर हलके बटर लावा.

बेस तयार करा

प्रत्येक बेसवर समान प्रमाणात पिझ्झा सॉस पसरवा.

सॉस लावा

चिरलेल्या भाज्या व्यवस्थित पिझ्झा बेसवर पसरवा.

टॉपिंग घाला

भाज्यांवर भरपूर मोझरेला चीज घाला.

चीज टाका

तवा गरम करून त्यावर पिझ्झा ठेवा, झाकण ठेवून 5-7 मिनिटे मंद आचेवर शिजवा (किंवा ओव्हनमध्ये 180°C वर 8-10 मिनिटे बेक करा).

बेक करा

वरून ओरेगॅनो आणि चिली फ्लेक्स टाकून गरमागरम मिनी व्हेज पिझ्झा सर्व्ह करा.

सर्व्ह करा

