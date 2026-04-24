एकदा खाल तर पुन्हा पुन्हा बनवाल असे वॉन्टॉन

24 April 2026

Author:  नुपूर भगत

कढईत तेल गरम करून त्यात लसूण परतून घ्या, नंतर चिरलेल्या भाज्या टाका.

चिरलेल्या भाज्या

भाज्या थोड्या क्रंची राहतील इतपतच परता. त्यात सोया सॉस, मिरची सॉस, मीठ आणि मिरी घालून मिक्स करा.

सॉसेस घाला 

तयार स्टफिंग बाजूला ठेवून पूर्णपणे थंड होऊ द्या.

स्टाफिंग थंड करा

आता वॉन्टॉन शीट घ्या, त्याच्या मध्यभागी थोडं स्टफिंग ठेवा.

स्टाफिंग भरा 

शीटच्या कडांना थोडं पाणी लावून फोल्ड करा आणि नीट सील करा (त्रिकोण किंवा पाउच आकार द्या).

वॉन्टॉन तयार करा

कढईत तेल गरम करून वॉन्टॉन डीप फ्राय करा, जोपर्यंत ते गोल्डन ब्राऊन आणि कुरकुरीत होत नाहीत.

डीप फ्राय करा

गरमागरम वॉन्टॉन सॉससोबत सर्व्ह करा. (तुम्ही हवे असल्यास सूपमध्येही वापरू शकता.)

सर्व्ह करा

