ओव्हन 180°C वर प्रीहिट करा. कपकेक ट्रेमध्ये पेपर कप ठेवा.
एका भांड्यात मैदा, कोको पावडर, बेकिंग पावडर, बेकिंग सोडा आणि मीठ चाळून घ्या.
दुसऱ्या भांड्यात अंडे आणि साखर चांगली फेटा. त्यात तेल, दूध आणि व्हॅनिला इसेन्स घालून मिक्स करा.
कोरडे साहित्य थोड्या-थोड्या प्रमाणात ओल्या मिश्रणात घाला आणि हलक्या हाताने मिसळा.
तयार मिश्रण कपकेक कपमध्ये ¾ भागापर्यंत भरून घ्या.
ओव्हनमध्ये 18–22 मिनिटे बेक करा. टूथपिक घालून तपासा.
कपकेक थंड झाल्यावर तसेच सर्व्ह करा किंवा वरून चॉकलेट गॅनाश/फ्रॉस्टिंग लावा.
