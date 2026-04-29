उन्हाचा केवळ माणसांना नाही तर गाड्यांना देखील फटका बसतो.
भारतीय वाहन बाजारात CNG कारला नेहमीच चांगली मागणी मिळते.
सीएनजी कारचे मायलेज विशेषत: उन्हाळ्यात कमी होते.
उन्हाळ्यात जास्त तापमान आणि एअर कंडिशनरच्या वाढलेल्या वापरामुळे सीएनजी गाड्यांची इंधन कार्यक्षमता कमी होते.
CNG कारचे मायलेज वाढवायचे असेल तर तुम्ही काही उपाययोजना करु शकता. मायलेजमध्ये वाढ होण्याची शक्यता.
सीएनजी गाडीची नियमितपणे सर्व्हिसिंग करुन घ्या.
ज्यामध्ये इंजिन ट्युनिंग सीएनजी किटची तपासणी आणि एअर फिल्टरची स्वच्छतेचा समावेश असतो.
एसीच्या अतिवापरामुळे मायलेज कमी होऊ शकते. त्यामुळे गरज नसताना एसी वापरणे टाळा.
टायरमधील हवेचा दाब योग्य ठेवा, कारण दाब कमी असल्यास गाडीचे मायलेज कमी होते.
वेग कमी जास्त करत गाडी न चालवता एकाच गतीने गाडी चालवा.
हे नियम फॉलो केल्यास CNG कार जबरदस्त मायलेज देते.
