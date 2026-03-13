Maruti Dzire की Honda Amaze कोणती कार आहे पैसा-वसूल?

Automobile

13 March 2026

Author:  वेद बर्वे

Maruti vs Honda

Maruti आणि Honda यांपैकी कोणती सिडान कार सर्वात बेस्ट?

Picture Credit: Pinterest

दोन्ही कारचे फीचर्स व किंमत यांचा तुलनात्मक रिव्ह्यू

तुलना

Picture Credit: Pinterest

मारुती सुझुकी डिझायर: 1.2 लिटर,  3-सिलेंडर Z12E पेट्रोल इंजिन; 80 bHp पॉवर व 111.7 Nm टॉर्क

Maruti Dzire इंजिन

Picture Credit: Pinterest

होंडा अमेझ: 1.2-लिटर, 4 सिलेंडर आय-व्हीटीईसी पेट्रोल इंजिन; अंदाजे 90 पीएस पॉवर व  110Nm टॉर्क

Honda Amaze इंजिन

Picture Credit: Pinterest

दोन्ही सिडान कार देतात पैसा-वसून मायलेज

मायलेज

Picture Credit: Pinterest

9 इंच इन्फोटेनमेंट सिस्टम, रिअर  एसी व्हेंट्स, वायरलेस चार्जर, क्रूझ कंट्रोल, कीलेस एंट्री व पुश स्टार्ट सारखे फीचर्स

Maruti Dzire फीचर्स

Picture Credit: Pinterest

8 इंच इन्फोटेनमेंट सिस्टम, सेमी-डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर, ऑटोमॅटिक क्लायमेट कंट्रोल, 6 स्पीकर साउंड सिस्टम इत्यादी

Honda Amaze फीचर्स

Picture Credit: Pinterest

6 एअरबॅग्ज, EBD सह ABS,  इलेक्ट्रॉनिक स्टॅबिलिटी कंट्रोल (ESC), हिल-होल्ड असिस्ट,   360 डिग्री कॅमेरा

Maruti Dzire सेफ्टी

Picture Credit: Pinterest

6 एअरबॅग्ज, EBD सह ABS,  ESC, हिल-स्टार्ट असिस्ट, रिअर पार्किंग सेन्सर्स व रिअर कॅमेरा

Honda Amaze सेफ्टी

Picture Credit: Pinterest

मारुती डिझायर: अंदाजे ₹6.25  लाखांपासून (एक्स-शोरूम) सुरु; होंडा अमेझ: अंदाजे ₹7.48 लाखांपासून सुरू

किंमत

Picture Credit: Pinterest

TVS ची सर्वात स्वस्त  इलेक्ट्रिक स्कूटर

 पुढे वाचा