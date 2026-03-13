Maruti Dzire की Honda Amaze कोणती कार बेस्ट?Maruti Dzire की Honda Amaze \nकोणती कार आहे पैसा-वसूल? Automobile 13 March 2026 Author: वेद बर्वे Maruti vs Honda Maruti आणि Honda यांपैकी \nकोणती सिडान कार सर्वात बेस्ट? Picture Credit: Pinterest दोन्ही कारचे फीचर्स व किंमत \nयांचा तुलनात्मक रिव्ह्यू तुलना Picture Credit: Pinterest मारुती सुझुकी डिझायर: 1.2 लिटर, \n3-सिलेंडर Z12E पेट्रोल इंजिन; 80 bHp पॉवर व 111.7 Nm टॉर्क Maruti Dzire इंजिन Picture Credit: Pinterest होंडा अमेझ: 1.2-लिटर, 4 सिलेंडर आय-व्हीटीईसी पेट्रोल इंजिन; \nअंदाजे 90 पीएस पॉवर व \n110Nm टॉर्क Honda Amaze इंजिन Picture Credit: Pinterest दोन्ही सिडान कार देतात \nपैसा-वसून मायलेज मायलेज Picture Credit: Pinterest 9 इंच इन्फोटेनमेंट सिस्टम, रिअर \nएसी व्हेंट्स, वायरलेस चार्जर, क्रूझ कंट्रोल, कीलेस एंट्री व पुश स्टार्ट \nसारखे फीचर्स Maruti Dzire फीचर्स Picture Credit: Pinterest 8 इंच इन्फोटेनमेंट सिस्टम, सेमी-डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर, ऑटोमॅटिक क्लायमेट कंट्रोल, 6 स्पीकर साउंड सिस्टम इत्यादी Honda Amaze फीचर्स Picture Credit: Pinterest 6 एअरबॅग्ज, EBD सह ABS, \nइलेक्ट्रॉनिक स्टॅबिलिटी कंट्रोल (ESC), हिल-होल्ड असिस्ट, \n 360 डिग्री कॅमेरा Maruti Dzire सेफ्टी Picture Credit: Pinterest 6 एअरबॅग्ज, EBD सह ABS, \nESC, हिल-स्टार्ट असिस्ट, रिअर पार्किंग सेन्सर्स व रिअर कॅमेरा Honda Amaze सेफ्टी Picture Credit: Pinterest मारुती डिझायर: अंदाजे ₹6.25 \nलाखांपासून (एक्स-शोरूम) \nसुरु; होंडा अमेझ: अंदाजे \n₹7.48 लाखांपासून सुरू किंमत Picture Credit: Pinterest TVS ची सर्वात स्वस्त \nइलेक्ट्रिक स्कूटर पुढे वाचा