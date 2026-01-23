एका मोठ्या भांड्यात किसलेले बीट, ज्वारीचे पीठ, बाजरीचे पीठ आणि बेसन घ्या.
त्यात कांदा, हिरवी मिरची, आलं-लसूण पेस्ट, जिरे, हळद, लाल तिखट आणि मीठ घालून चांगले मिसळा.
थोडं-थोडं पाणी घालून मऊसर, हाताला न चिकटणारं पीठ मळून घ्या.
तव्यावर तेल गरम करा. हात ओले करून पीठाचा गोळा तव्यावर थापून मध्यम जाडीचं थालीपीठ बनवा.
थालीपीठाच्या मध्यभागी छोटे छिद्र पाडून त्यात थोडं तेल सोडा.
मध्यम आचेवर दोन्ही बाजूंनी खरपूस आणि सोनेरी होईपर्यंत भाजा.
गरमागरम बीट थालीपीठ लोणी, दही किंवा ठेच्यासोबत सर्व्ह करा.
