जेवण टाळल्याने वजन कमी होत नाही, उलट शरीर कमजोर होतं.
Picture Credit: Pinterest
प्रोटीन आणि कार्बोहायड्रेट नसतील तर थकवा वाढतो.
सगळं फॅट वाईट नसतं, शरीराला चांगल्या फॅटची गरज असते.
‘हेल्दी’ लिहिलेल्या पदार्थांत साखर आणि मीठ जास्त असू शकतं.
भात-चपाती टाळल्याने ऊर्जा कमी होते. कमी प्रमाणात यांचा आपल्या आहारात समावेश करायला हवा.
डाएट करताना हायड्रेशन फार महत्त्वाचं आहे. जास्तीत जास्त पाणी पिके एक महत्त्वाचा निर्णय ठरेल.
प्रत्येक शरीर वेगळं असतं, डाएटही तसं असायला हवं. अनेकांच्या शरीराला सूट होणारे डाएट आपल्याला सूट होत नाही.
