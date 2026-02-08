झणझणीत आणि चवदार सुक्क चिकन रेसिपी!

Life style

07 february 2026

Author:  नुपूर भगत

चिकन स्वच्छ धुवून त्यात मीठ, हळद आणि लसूण-आलं पेस्ट लावून 15 मिनिटे मॅरिनेट करा.

चिकन मॅरीनेट करा

Picture Credit: Pinterest

कढईत तेल गरम करून त्यात कढीपत्ता आणि कांदा घालून कांदा सोनेरी होईपर्यंत परता.

कांदा घालून परता 

Picture Credit: Pinterest

आता लाल तिखट, धणे-जिरे पूड आणि गरम मसाला घालून मसाला छान परतून घ्या.

मसाले घाला

Picture Credit: Pinterest

मॅरिनेट केलेले चिकन कढईत घालून मध्यम आचेवर 5–7 मिनिटे परता.

चिकन घाला

Picture Credit: Pinterest

चिकन थोडे शिजल्यावर त्यात ओला नारळ किस घाला आणि चांगले मिक्स करा. ही स्टेप ऑप्शनल आहे.

ओल नारळ

Picture Credit: Pinterest

झाकण ठेवून कमी आचेवर चिकन पूर्ण शिजेपर्यंत शिजवा. पाणी घालायचे नाही.

झाकण ठेवा

Picture Credit: Pinterest

शेवटी झाकण काढून चिकन कोरडे होईपर्यंत परतून घ्या आणि गॅस बंद करून भाकरीसोबत खाण्यासाठी सर्व्ह करा.

सर्व्ह करा

Picture Credit: Pinterest

