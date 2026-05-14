दररोज पुरेशी आणि शांत झोप न मिळाल्यास शरीर पूर्णपणे रिचार्ज होत नाही. त्यामुळे दिवसभर थकवा जाणवू शकतो.
आयर्नची कमतरता किंवा ॲनिमियामुळे शरीराला पुरेसा ऑक्सिजन मिळत नाही. त्यामुळे कमजोरी आणि सतत थकवा जाणवतो.
अति विचार, चिंता किंवा मानसिक ताण यामुळे मेंदू आणि शरीर दोन्ही थकतात. याचा परिणाम एनर्जी लेव्हलवर होतो.
वेळेवर न खाणं, जंक फूडचं जास्त सेवन किंवा पोषणाची कमतरता यामुळे शरीराला आवश्यक ऊर्जा मिळत नाही.
शरीर डिहायड्रेट झाल्यास थकवा, डोकेदुखी आणि अशक्तपणा जाणवू शकतो. पुरेसं पाणी पिणं खूप गरजेचं आहे.
थायरॉईड, डायबिटीज किंवा इतर काही आजारांमुळेही सतत थकवा जाणवू शकतो. अशी लक्षणं दिसल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.
व्यायाम न करणं किंवा सतत बसून काम करणं यामुळे शरीर सुस्त होतं आणि थकवा वाढू शकतो.
