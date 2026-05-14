हिरवा मूग स्वच्छ धुऊन 6-7 तास पाण्यात भिजत ठेवा. नंतर त्यातील अतिरिक्त पाणी काढून टाका.
मिक्सरमध्ये भिजवलेला मूग, हिरव्या मिरच्या, आलं आणि दही मिक्सरमध्ये गुळगुळीत मिश्रण तयार करा.
ढोकळ्याचं भांडं तेल लावून तयार ठेवा. वाफवण्यासाठी कुकर किंवा स्टीमर गरम करायला ठेवा.
मिश्रणात शेवटी इनो घालून हलक्या हाताने मिसळा. लगेच तयार भांड्यात मिश्रण ओता.
स्टीमरमध्ये 15-20 मिनिटे मध्यम आचेवर ढोकळा वाफवून घ्या. सुरी स्वच्छ बाहेर आली तर ढोकळा तयार झाला आहे.
एका पॅनमध्ये तेल गरम करून मोहरी, तीळ आणि कढीपत्ता घालून फोडणी तयार करा. ही फोडणी ढोकळ्यावर घालून तुकडे करून सर्व्ह करा..
