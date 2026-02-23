मस्त परफॉरमन्स, स्पोर्टी लूक्ससह Yamaha XSR 155 चे दमदार फिचर्स
Picture Credit: Pinterest
Neo-retro/modern-classic स्टाइलिंग, राउंड LED हेडलाइट, Teardrop fuel टँकसह क्लासिक मॉडर्न टच
Picture Credit: Pinterest
155cc कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजिन, fuel-injection; सुमारे 18.1-18.4 PS पॉवर, 14.2 Nm टॉर्क
Picture Credit: Pinterest
Picture Credit: Pinterest
6-स्पीड मॅन्युअल गिअरबॉक्स, स्मूथ शिफ्ट्स, अधिक प्रभावी कंट्रोल
Dual-channel ABS, Traction Control All-LED लाइटिंग, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर
Picture Credit: Pinterest
अंदाजे 45.5 kmpl मायलेज; सिटी राईडसाठी परफेरक्ट
Picture Credit: Pinterest
165 mm ग्राउंड क्लीयरन्स, 110–128 kg कर्ब वेट (व्हेरिअंटनुसार बदल)
Picture Credit: Pinterest
अंदाजे 1,49,990 पासून सुरु; शहरानुसार On-road किंमत साधारण 1.70 ते 1.90 लाखांपर्यंत
Picture Credit: Pinterest
Finance/loan प्लॅन्सवर बेसिक EMI साधारण ₹2,399/ पासून सुरु
Picture Credit: Pinterest