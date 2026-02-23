Yamaha ची दमदार बाईक घरी आणा 2,399 रुपयांत

23 February 2026

Author:  वेद बर्वे

मस्त परफॉरमन्स, स्पोर्टी लूक्ससह  Yamaha XSR 155 चे दमदार फिचर्स

Yamaha XSR 155

Neo-retro/modern-classic स्टाइलिंग, राउंड LED हेडलाइट, Teardrop fuel टँकसह क्लासिक मॉडर्न टच

डिझाईन

155cc कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजिन, fuel-injection; सुमारे  18.1-18.4 PS पॉवर, 14.2 Nm टॉर्क

इंजिन

ट्रान्समिशन

6-स्पीड मॅन्युअल गिअरबॉक्स, स्मूथ शिफ्ट्स, अधिक प्रभावी कंट्रोल

Dual-channel ABS, Traction Control  All-LED लाइटिंग, डिजिटल  इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर

फिचर्स

अंदाजे 45.5 kmpl मायलेज; सिटी राईडसाठी परफेरक्ट

मायलेज

165 mm ग्राउंड क्लीयरन्स,  110–128 kg कर्ब वेट (व्हेरिअंटनुसार बदल)

स्पेसिफिकेशन्स

अंदाजे 1,49,990 पासून सुरु;  शहरानुसार On-road किंमत  साधारण 1.70 ते 1.90 लाखांपर्यंत

किंमत

Finance/loan प्लॅन्सवर बेसिक EMI  साधारण ₹2,399/ पासून सुरु

EMI पर्याय

