कढईमध्ये थोडे तेल गरम करून त्यात कांदा, हिरवी मिरची, कढीपत्ता आणि आले-लसूण पेस्ट परतून घ्या.
आता त्यात किसलेले चिकन, हळद, गरम मसाला, मिरी पावडर आणि मीठ घाला. सर्व मिश्रण चांगले परतून त्यातील अतिरिक्त ओलावा आटू द्या.
गॅस बंद करून मिश्रण थोडे थंड होऊ द्या. त्यानंतर त्यात मॅश केलेले बटाटे आणि कोथिंबीर घालून सर्व साहित्य एकजीव करा.
तयार मिश्रणाचे लिंबाएवढे गोळे करून त्यांना कटलेटचा अंडाकृती किंवा गोल आकार द्या.
एका बाऊलमध्ये अंडी फेटून घ्या. प्रत्येक कटलेट आधी अंड्यात बुडवा आणि नंतर ब्रेडक्रम्ब्समध्ये घोळवा.
कढईमध्ये तेल गरम करून मध्यम आचेवर कटलेट दोन्ही बाजूंनी सोनेरी आणि कुरकुरीत होईपर्यंत तळून घ्या.
गरमागरम केरळ स्टाईल चिकन कटलेट टोमॅटो सॉस, मिंट चटणी किंवा चहासोबत सर्व्ह करा.
