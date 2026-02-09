चीजी मॅकरोनीचे खुसखुशीत बॉल्स, नोट करा रेसिपी

Life style

09 february 2026

Author:  नुपूर भगत

मॅकरोनी मीठ घालून मऊ शिजवून घ्या आणि पाणी गाळून ठेवा.

मॅकरोनी शिजवा

Picture Credit: Pinterest

कढईत बटर गरम करून त्यात मैदा घाला आणि हलका गुलाबी होईपर्यंत परता.

मैदा परता 

Picture Credit: Pinterest

आता हळूहळू दूध घालून गाठी न होता सॉस घट्ट होईपर्यंत शिजवा.

दूध घाला

Picture Credit: Pinterest

यात किसलेले चीज, मीठ, मिरी आणि लाल तिखट घालून नीट मिसळा.

मसाले घाला

Picture Credit: Pinterest

या चीज सॉसमध्ये उकडलेली मॅकरोनी घालून चांगले मिक्स करा आणिव मिश्रण थंड होऊ द्या.

मिश्रण थंड होऊ द्या

Picture Credit: Pinterest

थंड झालेल्या मिश्रणाचे छोटे बॉल्स करून ब्रेडक्रम्ब्समध्ये घोळवा.

बॉल्स तयार करा

Picture Credit: Pinterest

गरम तेलात मध्यम आचेवर सोनेरी रंग येईपर्यंत तळून घ्या.

बॉल्स तळून घ्या

Picture Credit: Pinterest

रेस्टॉरंट-स्टाईल चिकन टिक्का बनवा घरच्या किचनमध्ये…

पुढे वाचा