iPhone 16 व Mcbook Air M4 सह अन्य प्रॉडक्ट्सवर खास डिस्काउंट
Apple iPhone 17- 44,768 पर्यंत आणि iPhone 16- 35,991 पर्यंत मिळू शकतो
MacBook Air M4 वरही मोठी सवलत; प्रभावी किंमत 59,320
Apple Watch SE, AirPods Pro 3 अशा एक्सेसरीजही सेलमध्ये सवलतीत उपलब्ध
हे डिस्काउंट एक्सचेंज ऑफर, बँक कॅशबॅक, कूपन सवलत आणि Tata Neu Coins वापरून शक्य
ऑफर्स Croma च्या ऑनलाइन साइट्स, व सर्व Croma स्टोअर्समध्ये लागू आहेत
क्रोमाचा हा खास सेल 20 फेब्रुवारी ते 8 मार्च 2026 पर्यंत सुरू राहील
HDFC Tata Neu कार्डहोल्डर्सना अतिरिक्त 10% OFF मिळू शकतो
