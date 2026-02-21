Whatsapp मध्ये मोठा बदल

Technology

21 February 2026

Author:  वेद बर्वे

ग्रुप Admin ला मिळणार आता एक नवी पॉवर

नवी पॉवर

Picture Credit: Pinterest

Whatsapp ग्रुपसाठीच्या या  नव्या फिचरचे नाव आहे: 'ग्रुप मेसेज हिस्ट्री'

ग्रुप हिस्ट्री फिचर

Picture Credit: Pinterest

यामुळे युजरने एखादा नवा ग्रुप जॉईन केल्यानंतर, त्याला त्या ग्रुपवरचे जुने मेसेज दिसणार 

या फिचरचा काय फायदा?

Picture Credit: Pinterest

नव्याने जॉईन झालेल्या मेंबरला ग्रुप चॅट आणि मीडिया  हिस्ट्री पाहता येणार

मेसेज हिस्ट्री

Picture Credit: Pinterest

कंपनीचा दावा आहे की, हे फिचर लागू करताना एंड-टू-एंड सेफ्टी एन्क्रिप्शनची काळजी घेतली जाणार

सेफ्टी

Picture Credit: Pinterest

Admin चा कंट्रोल

Picture Credit: Pinterest

नव्या मेंबरसोबत History शेअर  करायची की नाही यावर पूर्णत:  Admin चा कंट्रोल असेल

व्हॉट्सएपने एका ब्लॉगद्वारे या नवीन फिचरची अधिकृत घोषणा केली आहे

Whatsapp ची घोषणा

Picture Credit: Pinterest

यापूर्वी ग्रुप जॉईन केलेल्या नव्या मेंबरला ग्रुपची हिस्ट्री दिसत नसे, मात्र आता हे शक्य होईल 

नवा बदल

Picture Credit: Pinterest

