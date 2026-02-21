ग्रुप Admin ला मिळणार आता एक नवी पॉवर
Whatsapp ग्रुपसाठीच्या या नव्या फिचरचे नाव आहे: 'ग्रुप मेसेज हिस्ट्री'
यामुळे युजरने एखादा नवा ग्रुप जॉईन केल्यानंतर, त्याला त्या ग्रुपवरचे जुने मेसेज दिसणार
नव्याने जॉईन झालेल्या मेंबरला ग्रुप चॅट आणि मीडिया हिस्ट्री पाहता येणार
कंपनीचा दावा आहे की, हे फिचर लागू करताना एंड-टू-एंड सेफ्टी एन्क्रिप्शनची काळजी घेतली जाणार
नव्या मेंबरसोबत History शेअर करायची की नाही यावर पूर्णत: Admin चा कंट्रोल असेल
व्हॉट्सएपने एका ब्लॉगद्वारे या नवीन फिचरची अधिकृत घोषणा केली आहे
यापूर्वी ग्रुप जॉईन केलेल्या नव्या मेंबरला ग्रुपची हिस्ट्री दिसत नसे, मात्र आता हे शक्य होईल
