उकडलेले बटाटे मॅश करून त्यात कांदा, टोमॅटो, मीठ आणि थोडा चाट मसाला घालून मिक्स करा.
सर्व मोनॅको बिस्किट एका प्लेटमध्ये व्यवस्थित ठेवा.
प्रत्येक बिस्किटावर तयार केलेले बटाट्याचे मिश्रण थोडेथोडे ठेवा.
वरून हिरवी चटणी आणि गोड चिंचेची चटणी घाला.
सर्व बिस्किटांवर थोडासा चाट मसाला शिंपडा.
वरून भरपूर शेव आणि बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालून सजवा.
कुरकुरीतपणा टिकून राहण्यासाठी मोनॅको चाट तयार होताच लगेच सर्व्ह करा
