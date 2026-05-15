संध्याकाळच्या भुकेसाठी परफेक्ट मोनॅको चाट रेसिपी

15 May 2026

Author:  नुपूर भगत

उकडलेले बटाटे मॅश करून त्यात कांदा, टोमॅटो, मीठ आणि थोडा चाट मसाला घालून मिक्स करा.

बटाट्याचे मिश्रण तयार करा

सर्व मोनॅको बिस्किट एका प्लेटमध्ये व्यवस्थित ठेवा.

मोनॅको बिस्किट मांडून घ्या

प्रत्येक बिस्किटावर तयार केलेले बटाट्याचे मिश्रण थोडेथोडे ठेवा.

बटाट्याचा थर लावा

वरून हिरवी चटणी आणि गोड चिंचेची चटणी घाला.

चटण्या घाला

सर्व बिस्किटांवर थोडासा चाट मसाला शिंपडा.

 मसाला शिंपडा

वरून भरपूर शेव आणि बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालून सजवा.

शेव आणि कोथिंबीर घाला

कुरकुरीतपणा टिकून राहण्यासाठी मोनॅको चाट तयार होताच लगेच सर्व्ह करा

सर्व्ह करा

