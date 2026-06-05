ग्राहकांनी Jeep ला का नाकारले? 13.4% ने विक्री घसरली

Automobile

05 June 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे-निकम

ग्राहकांनी Jeep ला नाकारले

Jeep ला ग्राहकांनी नाकारले आहे. मोठ्या प्रमाणात Jeep ला फटका बसला आहे. 

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२३९ युनिट्सची विक्री

मे महिन्यात जीपची केवळ २३९ युनिट्सची विक्री झाली.

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गेल्या वर्षी कंपनीने २७६ युनिट्सची विक्री केली होती. ही १३.४ टक्क्यांची घट दर्शवते.  

१३.४ टक्क्यांची घट

Picture Credit: Pinterest

जर एखाद्या महिन्यात Jeep च्या विक्रीत 13.4% घट झाली असेल, तर त्यामागे अनेक कारणे असू शकतात. नेमके कारण कंपनीकडून स्पष्ट सांगितले नाही, पण सामान्यतः ही कारणे असू शकतात.

कारणे

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मध्यम आकाराच्या SUV सेगमेंटमध्ये नवीन मॉडेल्स आल्याने ग्राहकांचे पर्याय वाढले आहेत.

तीव्र स्पर्धा

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काही ग्राहक तुलनेने कमी किंमतीतील SUV कडे वळू शकतात.

किंमत जास्त असणे

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Jeep कडे मर्यादित मॉडेल असल्याने ग्राहक प्रतिस्पर्धी कंपन्यांकडे अधिक पर्याय असल्याने त्यांच्याकडे वळतात.

मर्यादित मॉडेल

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इतर मोठ्या ब्रँड्सच्या तुलनेत Jeep चे विक्री आणि सेवा केंद्रांचे जाणे लहान आहे. 

डीलर नेटवर्क 

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काही ग्राहक पारंपारिक पेट्रोल/ डिझेल SUV ऐवजी इलेक्ट्रिफाइड वाहनांचा विचार करत असू  शकतात.

EV आणि Hybrid कडे कल

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व्याजदर, कर्जाची उपलब्धता किंवा ग्राहकांचा खर्चाचा कल यांचाही परिणाम होतो.

आर्थिक परिस्थिती

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