Jeep ला ग्राहकांनी नाकारले आहे. मोठ्या प्रमाणात Jeep ला फटका बसला आहे.
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मे महिन्यात जीपची केवळ २३९ युनिट्सची विक्री झाली.
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गेल्या वर्षी कंपनीने २७६ युनिट्सची विक्री केली होती. ही १३.४ टक्क्यांची घट दर्शवते.
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जर एखाद्या महिन्यात Jeep च्या विक्रीत 13.4% घट झाली असेल, तर त्यामागे अनेक कारणे असू शकतात. नेमके कारण कंपनीकडून स्पष्ट सांगितले नाही, पण सामान्यतः ही कारणे असू शकतात.
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मध्यम आकाराच्या SUV सेगमेंटमध्ये नवीन मॉडेल्स आल्याने ग्राहकांचे पर्याय वाढले आहेत.
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काही ग्राहक तुलनेने कमी किंमतीतील SUV कडे वळू शकतात.
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Jeep कडे मर्यादित मॉडेल असल्याने ग्राहक प्रतिस्पर्धी कंपन्यांकडे अधिक पर्याय असल्याने त्यांच्याकडे वळतात.
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इतर मोठ्या ब्रँड्सच्या तुलनेत Jeep चे विक्री आणि सेवा केंद्रांचे जाणे लहान आहे.
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काही ग्राहक पारंपारिक पेट्रोल/ डिझेल SUV ऐवजी इलेक्ट्रिफाइड वाहनांचा विचार करत असू शकतात.
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व्याजदर, कर्जाची उपलब्धता किंवा ग्राहकांचा खर्चाचा कल यांचाही परिणाम होतो.
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