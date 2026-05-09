Automatic कार चालवणाऱ्यांना ड्रायव्हिंगचे कमी स्किल असते. असे बऱ्याचदा बोले जाते. हे खरे आहे का?
Manual कारमध्ये ड्राइव्हरला क्लच, गिअर, RPM, इंजिन कंट्रोल असे सगळे सांभाळावे लागते. म्हणून ड्रायव्हिंगवर जास्त पकड तयार होते.
Automatic कारमध्ये गिअर बदलण्याचा त्रास नसतो. त्यामुळे ड्राइव्हर रोड, ट्रॅफिक आणि सेफ्टी यावर फोकस करु शकतो.
हेवी ट्रॅफिकमध्ये Automatic कार चालकाला मोठा आराम देते. स्ट्रेस कमी होतो आणि ड्रायव्हिंग कमी होते.
Manual कार शिकल्यानंतर इंजिन, बेटर Vehicle आणि स्किल यावर चांगली पकड असते.
नाही! ड्राईव्हिंग स्किल म्हणजे फक्त गिअर बदलणे नाही. सेफ ड्राईव्हिंग आणि कंट्रोल जास्त महत्त्वाचे असते.
शहरातील, नवीन आणि दररोजचे कार चालक Automatic कारला पसंती देतात.
कोणती ड्राईव्हिंग सेफ आहे? Automatic की Manual?
