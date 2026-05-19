आधी Automatic Cars कमी Mileage देत होत्या. जुन्या Gearbox Technology मुळे Fuel Consumption जास्त होत असे.
आता Technology खूप बदलली आहे. नवीन CVT, AMT आणि DCT Gearbox मुळे Mileage सुधारले आहे.
Manual सारखीच Technology असल्याने Fuel Consumption कमी असू शकतो.
सतत Gear बदलावे लागत नसल्याने Driving Smooth होते.
Aggressive Acceleration केल्यास कोणतीही Car जास्त Fuel वापरते.
काही परिस्थितीत Manual Cars अधिक Control आणि Mileage देऊ शकतात.
DCT आणि Torque Converter Performance चांगली देतात. पण Fuel वापर थोडा वाढू शकतो.
Comfort आणि Easy Driving मुळे लोकांचा कल वाढतोय.