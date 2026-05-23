कारमध्येही असू शकतात ‘हे’ सीक्रेट फीचर्स!

22 May 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे-निकम

आजच्या Modern Cars मध्ये अनेक Features असतात, पण त्यातील काही Features बद्दल अनेकांना माहितीच नसते.

Follow Me Home Headlamps

कार बंद केल्यानंतरही काही सेकंद Headlights सुरू राहतात.

ठराविक Speed नंतर Doors आपोआप Lock होतात.

Auto Door Lock

काही Cars मध्ये Seat खाली किंवा Dashboard मध्ये Secret Storage दिलेले असते.

Hidden Storage Spaces

एका Touch मध्ये Window पूर्ण वर-खाली करता येते.

One-Touch Window Feature

Hard Braking वेळी Hazard Lights आपोआप Blink होऊ शकतात.

Emergency Brake Flashing

काही Cars मध्ये Key Hold केल्यावर Windows Open/Close होतात.

Key Fob Tricks

अनेक Hidden Features Car च्या Manual मध्ये दिलेले असतात, पण लोक ते वाचत नाहीत.

तुमच्या कारमध्येही असे Hidden Features असू शकतात जे Driving आणखी सोपं आणि Safe बनवतात!

