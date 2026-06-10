EV vs Petrol Tyre कोणते टायर लवकर खराब होतात?

Automobile

10 June 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे-निकम

EV ची मागणी वाढली

भारतात EV वाहनांची मागणी सातत्याने वाढत आहे.

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EV गाड्या

EV गाड्यांची लोकप्रियता दिवसेंदिवस अधिक प्रमाणात वाढत असून अनेक प्रश्नही पडत आहेत.

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सर्वात कॉमन प्रश्न म्हणजे EV चे टायर हे पेट्रोल आणि डिझेलच्या गाड्यांपेक्षा लवकर झिजतात.

कॉमन प्रश्न

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सोशल मिडिया आणि ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर या विषयावर अनेक चर्चा सुरु असतात. 

अनेक चर्चा 

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पण, टायरचे लाईफ वाहनाचे वजन, ड्रायव्हिंगची पद्धत, रस्त्याची स्थिती आणि टायरची गुणवत्ता यांसारख्या घटकांवर अवलंबून असते.

टायरचे लाईफ 

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EV वाहने आणि पेट्रोल गाड्यांमध्ये काही तांत्रिक फरक आहे, जे टायरच्या झिजेवर परिणाम करु शकतात.

तांत्रिक फरक

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EV कारमध्ये मोठे बॅटरी पॅक असतात, ज्यामुळे सामान्य पेट्रोल कारच्या तुलनेत एकूण वजन जास्त असते. 

मोठे बॅटरी पॅक

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या वाढलेल्या वजनाचा परिणाम टायरवर होतो, ज्यामुळे टायरमधील हवेचा दाब वाढतो.

वजनाचा परिणाम

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EV मध्ये मोटरमधून टॉर्क मिळतो, म्हणजेच ऍक्सिलरेटर दाबल्यावर कारने वेग घेतल्याने टायरची झीज वाढते.

ऍक्सिलरेटर दाब

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केवळ EV वाहन असल्यामुळे टायर लवकरच खराब होत नाही तर वाहन व्यवस्थित चालवले आणि टायरची सर्व्हिसिंग केली का ते जास्त काळ टिकतात. 

टायरची सर्व्हिसिंग 

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