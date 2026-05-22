उन्हाळ्यात आंब्याची आतुरतेने वाट पाहिली जाते. चवदार आणि पोषक तत्वांनी परिपूर्ण आंबा एक लोकप्रिय फळ आहे.
आंब्यामध्ये प्रोटीन, कार्बोहायड्रेट्स, फायबर, फॅट्स आणि व्हिटॅमिन सी सारखे पोषक घटक असतात.
उन्हाळ्यात रोज आंबे खात असाल तर काही पदार्थांसोबत खाणं टाळा. यामुळे पोटाशी संबधित समस्या उद्भवू शकतात.
अनेकांना आंबा आणि दुधाचे शेक बनवून प्यायला आवडतं. पण, यामुळे पित्त दोष वाढू शकतो आणि पचनसंस्थेवर परिणाम होऊ शकतो.
आंबा आणि दही एकत्र खाल्ल्याने यामुळे गॅस, ब्लोटिंग आणि अपचन देखील होते.
तळलेल्या पदार्थांसोबत आंबे खाणं टाळा. यामुळे शरीरातील उष्णता वाढू शकते आणि अॅसिड रिफ्लक्सचा त्रास होऊ शकतो.
राजमा, चणे किंवा इतर मांसाहारी पदार्थ खाल्ल्यानंतर आंबा खाणे जड जाऊ शकते. हाय प्रोटीन आणि नैसर्गिक साखर यांच्या मिश्रणामुळे गॅस्ट्रिक लोड वाढतो.
