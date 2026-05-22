आंब्यासोबत कोणत्या गोष्टी खाऊ नये?

Life style

22 May 2026

Author:  प्रियंका मुंदिनकेरी

आंब्याचा हंगाम

उन्हाळ्यात आंब्याची आतुरतेने वाट पाहिली जाते. चवदार आणि पोषक तत्वांनी परिपूर्ण आंबा एक लोकप्रिय फळ आहे. 

Picture Credit: yandex

पोषक घटक

आंब्यामध्ये प्रोटीन, कार्बोहायड्रेट्स, फायबर, फॅट्स आणि व्हिटॅमिन सी सारखे पोषक घटक असतात. 

Picture Credit: yandex

या गोष्टी खाऊ नका

उन्हाळ्यात रोज आंबे खात असाल तर काही पदार्थांसोबत खाणं टाळा. यामुळे पोटाशी संबधित समस्या उद्भवू शकतात. 

Picture Credit: yandex

अनेकांना आंबा आणि दुधाचे शेक बनवून प्यायला आवडतं. पण, यामुळे पित्त दोष वाढू शकतो आणि पचनसंस्थेवर परिणाम होऊ शकतो.

दूध

Picture Credit: yandex

आंबा आणि दही एकत्र खाल्ल्याने यामुळे गॅस, ब्लोटिंग आणि अपचन देखील होते. 

दही

Picture Credit: yandex

तळलेल्या पदार्थांसोबत आंबे खाणं टाळा. यामुळे शरीरातील उष्णता वाढू शकते आणि अॅसिड रिफ्लक्सचा त्रास होऊ शकतो.

तळलेले पदार्थ

\Picture Credit: yandex

राजमा, चणे किंवा इतर मांसाहारी पदार्थ खाल्ल्यानंतर आंबा खाणे जड जाऊ शकते. हाय प्रोटीन आणि नैसर्गिक साखर यांच्या मिश्रणामुळे गॅस्ट्रिक लोड वाढतो. 

प्रोटीनयुक्त पदार्थ

Picture Credit: yandex

उन्हाळ्यात सब्जाचं पाणी पिण्याची योग्य वेळ कोणती?

पुढे वाचा